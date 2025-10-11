Zafer Sırakaya'dan Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye’nin dış politika vizyonunu ön plana çıkararak, dünya genelindeki haksızlıklara karşı durma kararlılıklarını ifade etti. Sırakaya, Türkiye’nin insani yardımlar konusunda dünya genelinde en fazla destek veren ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Yeniden İnşası ve Dış Politika Vizyonu

Zafer Sırakaya, Nazilli Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde düzenlenen dayanışma ve kaynaşma yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yalnızca dış politikası olan bir ülke değil, aynı zamanda bir dış politika vizyonuna sahip olduğunu belirtti. Sırakaya, "Bizler, bir tarafıyla Türkiye'yi yeniden inşa etmek, öbür tarafıyla tüm bu dünyadaki haksızlığa meydan okumak için varız" dedi. Bu ifade, Türkiye'nin uluslararası arenada daha aktif bir rol üstlenme isteğini yansıtmaktadır.

Parti İçi Dayanışma ve Vefa Vurgusu

Toplantıya katılan AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, belediye başkanları, il başkanları ile partililer, Sırakaya’nın mesajını destekledi. Sırakaya, "Bizde asıl olan görevli olmak değil, gönüllü olmaktır. Her bir kardeşimizin gönlüne hitap edeceğiz. Bizim için ülkemizin ve milletimizin istiklali esastır" diyerek, parti içindeki dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, kuruluşundan bu yana emek veren herkesin hatırını sormanın gerekliliğini vurguladı.

İnsani Yardım ve Uluslararası Diplomasi

Türkiye'nin uluslararası insani yardımlar konusundaki rolüne değinen Sırakaya, "Gazze'de savaş suçu işlenirken, bizler Türkiye olarak en fazla insani yardımı yapan ülke olduk" ifadelerini kullandı. Sırakaya, Karabağ, Libya ve Suriye gibi kritik bölgelerde Türkiye’nin aktif rol oynadığını belirterek, "Suriye'deki 13 yıl süren iç savaşın bitirilmesi için çelik irademizi gösterdiysek, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomasi üssü olmayı başardıysak, tüm bunlar AK Parti teşkilatlarımızın sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Zafer Sırakaya, dayanışma yemeğinin ardından AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı binasında parti teşkilatı ile bir araya gelerek, geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı. Türkiye’nin uluslararası alandaki etkisinin artması ve insani yardımlar konusundaki liderliğini sürdürmesi, Sırakaya'nın öncelikleri arasında yer almaktadır. Sırakaya'nın bu açıklamaları, Türkiye'nin dış politikada aktif bir aktör olarak konumunu güçlendirme çabalarını da gözler önüne sermektedir.