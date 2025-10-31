Trump, Asya Turunu Değerlendirdi: Ticaret Anlaşmaları ABD Ekonomisine Katkı Sağladı

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu süresince gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, varılan ticaret anlaşmalarının ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti. 5 günlük Asya gezisi boyunca birçok ülke lideriyle bir araya gelen Trump, bu ziyaretlerin stratejik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Asya Turu ve Ticaret Anlaşmaları

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Asya turu sırasında Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Kamboçya ve Vietnam liderleriyle önemli görüşmeler yaptığını duyurdu. Bu görüşmelerin sonucunda uzun vadeli ticaret ilişkilerinin kurulmasının hedeflendiğini vurguladı. Gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşmalarının, ülkeye önemli miktarda finansal katkı sağladığını belirten Trump, "Bu ülkelerin liderleriyle bir araya gelmek büyük bir onurdu. Özellikle, ABD'nin uluslararası alanda yeniden saygı gördüğünü görmek benim için oldukça anlamlıydı" ifadelerini kullandı.

Federal Hükümetin Kapanması ve Demokratlara Yönelik Eleştiriler

Asya turunun ardından Trump, federal hükümetin kapanmasının sorumluluğunu Demokratlara yükledi. Geçici bütçe tasarısının onaylanamaması nedeniyle yaşanan bu duruma ilişkin olarak, Demokratların yasama sürecindeki etkisizliğini eleştirdi. Trump, yaptığı açıklamada, "Demokratlar, ülkede yasadışı olarak bulunan kişilere sağlık sisteminden trilyonlarca doları aktararak, bunu cezaevlerinden veya akıl sağlığı kurumlarından gelen bireylere vermek istiyor. Cumhuriyetçiler bunun olmasına izin vermeyecek" dedi.

Cumhuriyetçilere Yönelik Çağrı

Trump, ayrıca Senato’daki Cumhuriyetçilere yönelik bir çağrıda bulunarak, yasama sürecini engelleyen filibuster uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu uygulamanın, yasaların geçişini zorlaştırdığını ve partinin yasama hedeflerine ulaşmasını engellediğini dile getirdi. Bu bağlamda Cumhuriyetçilerin, ellerindeki olanakları en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini belirtti.

Asya turunun ardından yapılan bu değerlendirmeler, Trump'ın ticaret politikalarının ve yasama sürecindeki stratejik adımlarının önemini yeniden gözler önüne serdi. ABD'nin uluslararası ticaretteki rolü ve iç politikadaki dinamikler, ilerleyen dönemde daha fazla tartışma konusu olacağa benziyor.