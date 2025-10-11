Sebahat Tuncel: Demokratik Siyasetin Önünü Açacak Yasalar Çıkarılmalı

Mersin'de düzenlenen panelde, Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyesi Sebahat Tuncel, demokratik siyasetin geliştirilmesi adına yasaların çıkarılması gerektiğini vurguladı. Panel, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 10. yıl dönümü vesilesiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Emek Partisi (EMEP) tarafından gerçekleştirildi.

Panelde Barış ve Demokrasi Mücadelesi Tartışıldı

Panel, katliama dair bir sinevizyon gösteriminin ardından EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak'ın konuşmasıyla başladı. Başkavak, Türkiye'de yaşanan 2015 sonrası katliamları hatırlatarak, "Bugün yeniden barış sürecindeyiz ve 10 yıl sonra barışı konuşuyoruz. Gazze, Suriye, İran, Lübnan ve Yemen'de durum iç açıcı değil. ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi, işbirlikçi AKP hükümeti ile birlikte Ortadoğu'ya kan kusturuyor" dedi.

Devletin Rolü ve Cezasızlık Politikaları

Panelin moderatörlüğünü üstlenen KHK ile işine son verilen akademisyen Esra Ergüzel, ardından EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'in sözlerine yer verdi. Tüzel, 10 Ekim Katliamı'nın sadece bir IŞİD saldırısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, devletin ihmali ve cezasızlık politikalarının bu tür olayların önünü açtığını belirtti. "Bu süreç, Erdoğan'ın iktidar hesaplarının bir sonucuydu. Barış, demokrasi ve halkların kardeşliği güçlendikçe Erdoğan’ın tek adam rejimi zayıflıyordu. Bu nedenle devlet şiddeti devreye sokuldu" ifadelerini kullandı.

Barışın Sağlanması İçin Yüzleşme Gerekli

Sebahat Tuncel, toplumun barışa olan ihtiyacını vurgulayarak, barış tartışmasının bir lüks değil, zorunluluk olduğunu ifade etti. Tuncel, "Barış yalnızca silahların susması değil, aynı zamanda yaşamın her alanında adalet ve eşitlik gerektiriyor. Biz kimse yaşamını yitirmeden barışı kurmak istiyoruz" dedi. Ayrıca, geçmişte yaşanan katliamları hatırlatarak adalet ve yüzleşmenin önemine dikkat çekti. "Yüzleşme olmadan gerçek bir iyileşme mümkün değil" diye ekledi.

Yasal Düzenlemeler ve Demokratik Siyaset

Tuncel, sürecin ilerlemesi için Meclis'in yasalar çıkarması gerektiğini ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Meclis yasa yapma yeridir, demokratik siyasetin önünü açacak yasalar çıkarılmalı. Terörle Mücadele Kanunu'nun keyfi uygulamaları sona ermeden, Selahattin Demirtaş gibi siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısı sonuç vermez" dedi. Tuncel, barışı devlete bırakmak istemediklerini, halkların kendilerinin barışı inşa etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Demokratik Çözüm İçin Birliktelik Vurgusu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, panelde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığını belirtti. Günaydın, "Ülkede hiçbir yurttaşın hukuki güvenliği kalmadı. Kayyım uygulamaları, halk iradesine açık bir müdahaledir. Eğer gerçekten demokratik bir adım atmak istiyorlarsa, ilk yapmaları gereken şey bu antidemokratik kayyım düzenlemesini kaldırmaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, muhalefetin birlikte örgütlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu düzeni yenmenin başka bir yolu yok" dedi.