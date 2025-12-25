Dolar
42,8505 %0.01
Euro
50,9195 %0.01
Gram Altın
6.170,75 % 0,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika MSB: Suriye’de Türkiye’nin Hedefi Tek Devlet, Tek Ordu; Saldırılar Mutabakat Sürecini Olumsuz Etkiliyor

MSB: Suriye’de Türkiye’nin Hedefi Tek Devlet, Tek Ordu; Saldırılar Mutabakat Sürecini Olumsuz Etkiliyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
MSB: Suriye’de Türkiye’nin Hedefi Tek Devlet, Tek Ordu; Saldırılar Mutabakat Sürecini Olumsuz Etkiliyor
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin hedefleri açısından önemli etkileri olduğunu vurguladı. Aktürk, Suriye'de yürütülen mutabakat sürecinin PKK/YPG/SDG tarafından gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’de 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesine olan bağlılığını sürdüreceğini ifade etti.

Libya'daki Uçak Kazası ve Son Gelişmeler

Aktürk, düzenlediği basın toplantısında, 23 Aralık'ta Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti. Uçak, elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan ederek Esenboğa Havalimanı'na geri dönmeye çalışırken radar temasının kesildiğini aktaran Aktürk, Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'lar ve diğer hava unsurlarının derhal bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Haymana ilçesinde yapılan arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazına ulaşıldığı ve uçakta bulunan tüm kişilerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Enkaz alanında yapılan incelemelerin ardından, kazanın nedeninin detaylı bir şekilde inceleneceği açıklandı.

Düşen İHA’larla İlgili Durum

Bakanlık, Kocaeli ve Balıkesir'den düşen insansız hava araçlarına (İHA) da değindi. 15 Aralık'ta hava sahamıza yaklaşan bir İHA'nın, F-16’lar tarafından düşürüldüğü belirtildi. Ancak, düşen İHA'nın enkazına ulaşmanın zorluğuna dikkat çekildi ve inceleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. MSB, Türkiye'nin hava sahasının kontrolünün çok katmanlı bir sistemle sağlandığını ve bu sistemin herhangi bir zafiyet göstermediğini vurguladı. Düşük irtifa ve düşük radar kesitine sahip İHA’ların yeni nesil tehditler arasında yer aldığını ifade etti.

Suriye'deki Durum ve Türkiye'nin Politikası

Aktürk, Suriye'deki son gelişmelere de değinerek, PKK/YPG/SDG tarafından gerçekleştirilen saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğüne ciddi zararlar verdiğini ve bu durumun Türkiye’nin Suriye’de sağladığı mutabakat sürecine olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Türkiye’nin, Suriye’nin istikrarı ve toprak bütünlüğü açısından net bir tutum sergilediğini, bu bağlamda Suriye hükümetiyle işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üretmeye yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürmekte ve bu doğrultuda 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemektedir.

#Suriye
#Milli Savunma Bakanlığı (msb)
#Suriye Demokratik Güçleri (sdg)
ABD'li Oyuncu Pat Finn Hayatını Kaybetti
ABD'li Oyuncu Pat Finn Hayatını Kaybetti
#Magazin / 25 Aralık 2025
WhatsApp’a Yeni Özellik: Geçmiş Sohbetler Kolayca Silinecek
WhatsApp’a Yeni Özellik: Geçmiş Sohbetler Kolayca Silinecek
#Teknoloji / 25 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Dervişoğlu: Teröristi Ya Enterne Edersiniz Ya da Cezaevine Entegre Edersiniz
Dervişoğlu: Teröristi Ya Enterne Edersiniz Ya da Cezaevine Entegre Edersiniz
Politika
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Netanyahu'nun Sözlerine Sert Tepki
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Netanyahu'nun Sözlerine Sert Tepki
Fenerbahçe'de İlk Yarının En Golcüsü Anderson Talisca
Fenerbahçe'de İlk Yarının En Golcüsü Anderson Talisca
Yeni Yıl Öncesi Narenciyede Yoğun Hasat Süreci
Yeni Yıl Öncesi Narenciyede Yoğun Hasat Süreci
DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 2
DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 2
Bugün Regaip Kandili: Dini Günler Takviminde Önemli Bir Tarih
Bugün Regaip Kandili: Dini Günler Takviminde Önemli Bir Tarih
Feyza Civelek'in "Kızılcıklar Oldu Mu?" Performansı ve İzleme Bilgileri
Feyza Civelek'in "Kızılcıklar Oldu Mu?" Performansı ve İzleme Bilgileri
Türkiye Beyaza Bürünecek: Kar Yağışı Bekleniyor
Türkiye Beyaza Bürünecek: Kar Yağışı Bekleniyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft