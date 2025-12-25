MSB: Suriye’de Türkiye’nin Hedefi Tek Devlet, Tek Ordu; Saldırılar Mutabakat Sürecini Olumsuz Etkiliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin hedefleri açısından önemli etkileri olduğunu vurguladı. Aktürk, Suriye'de yürütülen mutabakat sürecinin PKK/YPG/SDG tarafından gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’de 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesine olan bağlılığını sürdüreceğini ifade etti.

Libya'daki Uçak Kazası ve Son Gelişmeler

Aktürk, düzenlediği basın toplantısında, 23 Aralık'ta Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti. Uçak, elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan ederek Esenboğa Havalimanı'na geri dönmeye çalışırken radar temasının kesildiğini aktaran Aktürk, Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'lar ve diğer hava unsurlarının derhal bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Haymana ilçesinde yapılan arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazına ulaşıldığı ve uçakta bulunan tüm kişilerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Enkaz alanında yapılan incelemelerin ardından, kazanın nedeninin detaylı bir şekilde inceleneceği açıklandı.

Düşen İHA’larla İlgili Durum

Bakanlık, Kocaeli ve Balıkesir'den düşen insansız hava araçlarına (İHA) da değindi. 15 Aralık'ta hava sahamıza yaklaşan bir İHA'nın, F-16’lar tarafından düşürüldüğü belirtildi. Ancak, düşen İHA'nın enkazına ulaşmanın zorluğuna dikkat çekildi ve inceleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. MSB, Türkiye'nin hava sahasının kontrolünün çok katmanlı bir sistemle sağlandığını ve bu sistemin herhangi bir zafiyet göstermediğini vurguladı. Düşük irtifa ve düşük radar kesitine sahip İHA’ların yeni nesil tehditler arasında yer aldığını ifade etti.

Suriye'deki Durum ve Türkiye'nin Politikası

Aktürk, Suriye'deki son gelişmelere de değinerek, PKK/YPG/SDG tarafından gerçekleştirilen saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğüne ciddi zararlar verdiğini ve bu durumun Türkiye’nin Suriye’de sağladığı mutabakat sürecine olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Türkiye’nin, Suriye’nin istikrarı ve toprak bütünlüğü açısından net bir tutum sergilediğini, bu bağlamda Suriye hükümetiyle işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üretmeye yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürmekte ve bu doğrultuda 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemektedir.