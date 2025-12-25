Kremlin: Putin, Ukrayna'ya Yönelik Barış Planı Önerilerini Analiz Ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Miami'deki görüşmelerde gündeme gelen Ukrayna barış önerilerini dikkatlice incelediğini açıkladı. Bu açıklama, dünya genelinde özellikle Ukrayna-Rusya ilişkilerine dair gelişmelerin merakla takip edildiği bir dönemde geldi.

Putin'in Barış Önerileri Üzerindeki Değerlendirmesi

Peskov, Putin'in Miami'de gerçekleşen toplantılarda ABD tarafından sunulan barış önerilerini analiz ettiğini belirtti. Bu durum, Ukrayna'da süregelen çatışmaların sona ermesi için uluslararası toplumun gösterdiği çabaların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Peskov, Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami'den Moskova'ya dönüşünde bu önerileri kendisine sunduğunu ifade etti.

Zelenskiy'nin Açıklamalarına Tepki

Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin son günlerde yaptığı açıklamalara da değindi. Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına ilişkin yaptığı yorumlarda, saldırganların "hak ettiklerini bulmasını" ve "sonlarının gelmesini" temenni etti. Peskov, bu ifadeleri "birine ölüm dilemek" olarak nitelendirerek, Zelenskiy'nin siyasi ve diplomatik yollarla makul kararlar alıp almayacağına dair soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.

Putin-Trump İlişkisi ve İletişim Durumu

Peskov ayrıca, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’a Noel için bir tebrik mesajı gönderdiğini ifade etti. Bu durum, iki lider arasındaki ilişkilerin sürekliliği açısından önem taşıyor. Ancak, Peskov'un verdiği bilgiye göre, şu an için iki lider arasında herhangi bir telefon görüşmesi planlanmamaktadır. Bu durum, uluslararası ilişkilerdeki belirsizliklerin devam ettiğini göstermektedir.

Rusya'nın Ukrayna ile ilişkileri ve barış süreçleri üzerine yapılan bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Putin'in barış önerilerine dair değerlendirmeleri ve Zelenskiy'nin yaklaşımı, bölgedeki politik dinamikleri etkileme potansiyeline sahip.