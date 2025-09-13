Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı Binasını Terk Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün parti içindeki önemli bir toplantı için Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Bu bina, son dönemde genel başkanlık çalışma ofisine dönüştürülmüş durumdadır. Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek amacıyla sabah saatlerinde binaya giriş yaptı. Ancak, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, Özel’in gelmesinden önce binadan ayrıldı.

Gürsel Tekin, binadan çıkış yaparken basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Tekin, "Tabii ki geleceğiz. Her zaman karşılaşabiliriz. Bir araya geliriz, bir sorun yok" ifadeleriyle, partideki birlikteliğin ve iletişimin sürekliliğini vurguladı. Bu açıklama, parti içinde yaşanan değişimlerin ardından, farklı görevlerdeki isimlerin bir araya geleceği mesajını taşıyor.

Özgür Özel’in başkanlığındaki MYK toplantısının saat 14.30’da başlaması planlanırken, akşam saatlerinde de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek olan Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’ne katılacağı belirtildi. Bu etkinlik, CHP'nin toplumsal bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlayan önemli organizasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Özgür Özel'in, toplantı öncesinde yaptığı açıklamalarda, siyasi rakiplerine yönelik sert eleştirilerde bulunduğu öğrenildi. Bu durum, parti içindeki dinamiklerin ve genel siyasi atmosferin nasıl şekilleneceği konusunda dikkat çekici bir gelişme olarak kaydediliyor.