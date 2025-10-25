Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Programda, ülke genelindeki buluşmaların sonuçları ve geleceğe dair hedefler üzerinde duruldu. Erdoğan, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geleceği için önemli mesajlar verdi.

Gençlere ve İstanbullulara Selam

Erdoğan, konuşmasına İstanbul'da bulunmanın mutluluğuyla başladı. “Aziz İstanbullular, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” diyerek dinleyicilerine seslendi. İstanbul'un önemine vurgu yaparak, bu güzel şehirde bir araya gelmenin kendisi için değerli olduğunu ifade etti. Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki illere de selam gönderdi. “Edirne'den Hakkari'ye, Trabzon'dan Mersin'e, Muğla'dan Artvin'e, 81 ilimizdeki tüm birimlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

Parti Üyelerine Şükranlarını İletti

Cumhurbaşkanı, yurt içi ve yurt dışında programı takip eden tüm katılımcılara yönelik de teşekkürlerini iletti. “Dünyanın dört bir yanında davamıza gönülden, hareketimize omuz omuza güç veren yol arkadaşlarımıza, partimizin her bir mensubuna yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Milletle Buluşma Vurgusu

Erdoğan, ana muhalefet partisinin ülkeyi eleştiren bir tutum sergilediğini belirtirken, kendi partisi olarak 973 ilçede gerçekleştirdikleri buluşmalara dikkat çekti. “Türkiye'nin dört bir ucunda yüz binlerce vatandaşımızla bir araya geldik” diyen Erdoğan, bu buluşmaların önemini vurgulayarak, halkla olan iletişimin güçlendiğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, ülkenin geleceği adına yapılan çalışmaların ve halkla kurulan bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu programda yaptığı açıklamalar, hem mevcut siyasi durumu değerlendirmeyi hem de geleceğe yönelik hedefleri belirlemeyi amaçlıyor.