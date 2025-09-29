CHP'li Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve 6 Meclis Üyesi İstifa Etti

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 2023 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı olarak seçilen İsa Yıldırım, partisine veda etti. Yıldırım'ın istifasının ardından, aralarında 6 belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup, CHP'den ayrıldıklarını ve bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdu. Bu gelişme, Aksu'daki siyasi dengeleri değiştirecek nitelikte bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İstifa Süreci ve Açıklamalar

İsa Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım, istifasını takiben, meclis üyeleriyle birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak, durumun kamuoyuna duyurulmasını sağladı. Yıldırım'ın istifasıyla birlikte, Mehmet Alptekin, Harun Hor, Mehmet Altay, Hüseyin Yılmaz, Yaşar Karakartal ve Mustafa Ceylan gibi 6 belediye meclis üyesinin de CHP'den istifa ettiği belirtildi. Meclis üyeleri, bağımsız olarak yollarına devam etme kararı aldıklarını ifade ettiler.

Geçmişi ve Siyasi Kariyeri

İsa Yıldırım, siyasi kariyerine 2004-2009 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bünyesinde Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı yaparak başlamış, 2009-2014 yılları arasında ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Aksu'nun ilk ilçe belediye başkanı olmuştur. 2023 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkanı olarak seçilen Yıldırım, Aksu'daki siyasi geçmişine ve yerel yönetim tecrübesine dayanarak önemli bir role sahipti. Ancak, son gelişmelerle birlikte Yıldırım ve meclis üyeleri, Aksu'nun çıkarlarını ön planda tutarak bağımsız bir yol haritası çizmeye karar verdiler.

Aksu Belediye Meclisi'ndeki Yeni Dağılım

İstifaların ardından Aksu Belediye Meclisi'nde yeni siyasi dağılım şu şekilde oluştu: 11 CHP, 6 bağımsız, 4 AK Parti ve 4 MHP'li üye mevcuttur. Bu değişiklik, Aksu'daki siyasi dinamikleri etkileyebilir ve yerel yönetimde farklı bir yönetim anlayışının benimsenmesine yol açabilir. Yıldırım ve meclis üyeleri, Aksu halkının menfaatlerini öncelikli hedef olarak belirleyerek, bağımsız bir yönetim anlayışını sürdürmeyi amaçlıyorlar. Yıldırım, bu süreçte halka hizmetin önemine dikkat çekerek, siyasi hesaplar ve kişisel menfaatlerden uzak bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.