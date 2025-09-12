CHP'den İstifa Eden Beykoz Belediye Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti

Dolar
Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki görevinden ayrılan Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) saflarına katıldığı duyuruldu. Bu gelişme, Beykoz siyaseti açısından önemli bir değişimi temsil ederken, aynı zamanda partilerin iç dinamiklerini de etkileyen bir sürecin başlangıcını işaret ediyor.

Özlem Vural Gürzel'in İstifası ve Sonrası

Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in de CHP'den istifa ettiği bilgisi gündeme geldi. Gürzel, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Alaattin Köseler'in yerine başkanvekilliği görevini üstlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını belirtmişti. Bu durum, CHP'de büyük bir etki yaratarak, partinin Beykoz'daki konumunu sorgulatan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Nevzat Cebeci'nin AK Parti'ye Katılımı

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, Nevzat Cebeci'nin partilerine katıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Ayduğan, paylaşımında, "Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi. Bu katılım, AK Parti'nin Beykoz'daki etkisini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

CHP İçin Zorlu Bir Dönem

Nevzat Cebeci, 10 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Bu istifalar, CHP'nin Beykoz'daki siyasi gücünü sorgulayan bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Partinin, bu kayıplar sonrası nasıl bir strateji geliştireceği merakla bekleniyor. Siyasi gözlemciler, Beykoz'daki bu gelişmelerin önümüzdeki yerel seçimlerde önemli etkiler yaratabileceğini öngörüyor.

