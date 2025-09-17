BBP Lideri Destici'den Kızılcık Şerbeti Dizisine Sert Eleştiriler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, televizyonda yayınlanan bazı dizilerin Türk aile yapısına ve milli-manevi değerlere zarar verdiğini vurguladı. Özellikle 'Kızılcık Şerbeti' dizisi üzerinde yoğunlaşan Destici, bu yapımı "aileye suikast" olarak nitelendirerek dikkat çekti. Senaryonun ahlaksızlıkları normalleştirdiğini söyleyen Destici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TMSF) çağrıda bulunarak dizinin derhal yayından kaldırılmasını istedi.

Ailenin Toplumsal Önemi

Destici, Türk milletinin tarih boyunca en büyük gücünü sağlam aile yapısından aldığını belirtti. Aile kurumunun korunmasının önemine dikkat çeken BBP lideri, "Bu milletin harcı imanla yoğrulmuştur. Aile kurumunu yıkmaya yönelik girişimler, milletimizin varlığına saldırıdır" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, ailenin sadece bireyler için değil, toplumun bütünlüğü için de kritik bir yapı taşı olduğunu vurguladı.

Dizinin İçeriğine Yönelik Eleştiriler

'Kızılcık Şerbeti' dizisini doğrudan hedef alan Destici, evli bireylerin gayrimeşru ilişkiler içinde resmedilmesinin Türk aile yapısına büyük bir darbe olduğunu ifade etti. "Bu rezaletin adı sanat olamaz. Bu açıkça bir operasyondur" diyen Destici, dizinin içeriğinin toplumsal normlara aykırı olduğunu savundu.

Müslüman Türk Kadınlarına Yönelik Saldırılar

Dizide Müslüman Türk kadınını hedef alan sahnelerin de kabul edilemez olduğunu belirten Destici, "Kadınlarımızı gayrimeşru ilişkilerin figürü haline getiren bu zihniyet, Türk kadınının onuruna yapılmış açık bir saldırıdır" dedi. Bu cümlelerin, toplumda kadının rolü ve saygınlığı hakkında önemli bir tartışma başlatabileceği öngörülüyor.

Azerbaycan'a Yönelik Eleştiriler

BBP Genel Başkanı, dizide Azerbaycan'a ait bir türkünün çirkin bir sahnede kullanılmasını da sert bir dille eleştirdi. Bu durumun, yalnızca Türkiye'deki aile yapısına değil, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik de bir hakaret olduğunu vurguladı. Destici, bu tür içeriklerin uluslararası ilişkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Yayın Kuruluşlarına Çağrı

Destici, dizinin Türk dünyası için bir "fitne girişimi" olduğunu savunarak, RTÜK ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu. "Bu ihanet yuvası olan dizi derhal yayından kaldırılmalıdır. TMSF'ye geçen kanalın yöneticileri de bu konuda sorumluluk almalı. Aksi takdirde el koymanın anlamı olmaz" dedi. Bu açıklama, medya kuruluşlarının içerik denetiminde daha fazla sorumluluk alması gerektiği yönünde bir talep olarak değerlendiriliyor.

Destici, sözlerini "Bizim için aile mukaddestir, değerlerimiz kırmızı çizgimizdir. Aziz milletimiz köklerine ve değerlerine uzanan kirli elleri asla affetmeyecek" diyerek sonlandırdı. Bu durum, toplumda aile yapısının korunması ve toplumsal değerlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda kamuoyunu düşündürmeye sevk edebilir.