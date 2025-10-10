Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı'nda Ailelere Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde Başakşehir'de açılışı yapılan Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nde ailelerin toplumdaki önemine dikkat çekti. Göktaş, sosyal belediyecilik anlayışını öne çıkararak, ailelerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Aile Yılı ve Sosyal Belediyecilik

Bakan Göktaş, açılışta yaptığı konuşmada, aile yapısının kadim medeniyetlerin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Ailelerimize sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmaktır. Biz, geçmişte olduğu gibi bugün de ailelerimize destek olmaya, büyüklerimize sahip çıkmaya ve kadınlarla birlikte bir ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu yılın aile odaklı projelerin hayata geçirilmesi için bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nin Önemi

Başakşehir'deki Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nin açılışı dolayısıyla Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür eden Göktaş, merkezin aileler için önemli bir sosyal alan olduğunu belirtti. Göktaş, "Bu merkez, gençlerin ve büyüklerin sosyalleşebileceği, yaşam becerileri kazanabileceği bir mekan olarak öne çıkıyor," dedi.

Kadınların Güçlendirilmesi ve Sosyal Projeler

Bakan Göktaş ayrıca, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) de açılışını gerçekleştireceklerini ifade ederek, kadınların sosyal hayatta daha aktif olmaları için gerekli alanların oluşturulmasının önemini vurguladı. "Kadınların yaşam becerilerini güçlendirecek projeler, sosyal belediyeciliğin bir parçası olarak değerlendirilmeli," diyen Göktaş, bu tür projelerin yerel yönetimler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yaşlıların Sosyal Hayatına Katkı

Bakan Göktaş, Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşların oranının yüzde 11 olduğunu anımsatarak, yaşlı bireylerin sosyal alanlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi, yaşlılarımızın sosyal hayata katılımını artırmak ve onlara uygun alanlar sunmak için önemli bir adım," dedi. Göktaş, bu tür merkezlerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş, açılış kurdelesini keserek, merkezleri gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti. Açılış töreni, aile temalı projelerin ve sosyal hizmetlerin önemine dair bir hatırlatma niteliği taşıdı.