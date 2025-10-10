Dolar
Haberin Gündemi Politika Aile Kurumunu Güçlendirmek Gerekiyor

Aile Kurumunu Güçlendirmek Gerekiyor

Yayınlanma
14
Aile Kurumunu Güçlendirmek Gerekiyor
Okunma Süresi: 2 dk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırıkkale'deki ziyaretleri çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, aile kurumunun güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile bir araya gelen Bakan Tunç, ardından İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu.

Aile, Güçlü Toplumun Temelidir

Bakan Tunç, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kadınlarımız güçlü olacak ki aile güçlü olsun" ifadelerini kullanarak, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirtti. Ailelerin, çocuklarla birlikte güvenli bir sığınak oluşturduğunu ifade eden Tunç, "Aile, çevredeki olumsuzluklara karşı korunabilecek en güvenli yerdir. Bu nedenle aile kurumunu güçlendirmemiz gerekiyor" dedi. Tunç, ailelerin güçlenmesinin, toplumun korunabilmesi için kadınların da güçlü olmasını gerektirdiğini vurguladı.

Kadınlara Verilen Değer

23 yıllık iktidarları süresince kadınlara sağlanan desteklerin altını çizen Bakan Tunç, "Anayasamızda pozitif ayrımcılık hükümleri ile kadınların birçok alanda başarılı olmaları sağlandı. Geçtiğimiz 23 yılda kadınlarımıza nasıl değer verildiğini hep birlikte görüyoruz" şeklinde konuştu. Bu bağlamda, ailelerin güçlendirilmesinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğine de dikkat çekti.

AK Parti'nin Millet Hareketi Olması

AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bu partiyi millet kurdu ve iktidarda tutmaya da milletimiz devam ediyor. 14 ay gibi kısa bir süre sonra, yeni kurulan bir partiyi tek başına iktidara getiren milletimiz, 23 yıldır her seçimde AK Parti'yi iktidara taşıyor" dedi. Tunç, Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemine de değinerek, "İnşallah 2028 öncesinde de milletimiz, Cumhur İttifakı ile beraber 'Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmeyelim' mesajını verecektir" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Adalet Sarayı Ziyareti

Toplantının ardından Bakan Tunç ve beraberindekiler, Kırıkkale Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek, adalet sistemine ilişkin gözlemlerde bulundu. Bu ziyaret, Bakan Tunç'un Kırıkkale'deki programının bir parçası olarak gerçekleştirildi ve yerel adalet hizmetlerinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktaydı.

#Ak Parti
#Kırıkkale
#Politika
#Yılmaz Tunç
