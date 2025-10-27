Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özellikle son günlerde kendisi ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında AK Parti'ye katılacakları yönünde çıkan iddialar, siyasi gündemin önemli konularından biri haline geldi.

Davutoğlu'ndan Açıklama: "Devlet Darda Gelin"

Now TV'de gerçekleştirilen programda, Davutoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilmesi durumunda ne yapacağı soruldu. Davutoğlu, "Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem" diyerek, devletin içinde bulunduğu zor durumu ve kendisinin bu duruma duyduğu sorumluluğu vurguladı.

Sembolik Makamları Reddetti

Ayrıca Davutoğlu, kendisine teklif edilecek sembolik bir makamı kabul etmeyeceğini belirtti. "Benim için önemli olan yetki ile sorumluluğun dengeli olması. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" ifadeleriyle, politikada gerçek bir etki yaratmanın önemine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Davutoğlu'nun siyasi duruşunu ve ülke meselelerine yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu. Gelecek Partisi'nin lideri, yalnızca bir makam peşinde olmadığını, aynı zamanda ülkenin geleceği konusunda sorumluluk almayı da önemsediğini ifade etti.

Öte yandan, Ali Babacan da benzer bir yaklaşım sergileyerek, kendilerine henüz böyle bir teklif ulaşmadığını dile getirdi. İki liderin, siyasi arenada nasıl bir yol izleyecekleri ve AK Parti ile olan ilişkileri, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışma konusu olabilir.