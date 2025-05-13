Uluslararası enerji piyasalarında Brent petrolün varili yeni haftaya düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 64,62 dolardan işlem gören Brent petrol, geçtiğimiz gün 66,11 dolara kadar yükselmiş, günü ise 64,78 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise aynı saatlerde 61,50 dolar seviyesinden alıcı buldu.

ABD-Çin gerilimi geçici olarak yumuşadı

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve Çin arasında ticaret tarifelerine yönelik geçici anlaşma etkili oldu. İki ülke, 14 Mayıs itibarıyla karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme kararı aldı. Bu gelişme, küresel ticaret üzerindeki baskıyı bir süreliğine azaltarak piyasalarda iyimserlik yarattı.

ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelerin ardından Çin'in parasal olmayan bazı engelleri askıya almayı kabul ettiğini duyurdu. Çin tarafı ise bu adımın işbirliğini geliştirmek için olumlu bir ortam oluşturduğunu açıkladı.

OPEC+ üretim artışı fiyatları baskılıyor

Fiyatları etkileyen bir diğer önemli gelişme ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin üretim miktarlarını öngörülenden fazla artırma kararı oldu. Suudi Arabistan ve Rusya gibi önemli üreticilerin bu adımı, petrol piyasalarında arz fazlası endişesini yeniden gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz hafta fiyatlar, Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyelere kadar gerilemişti.

Fed kararı ve enflasyon verisi kritik

Öte yandan ABD’de açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri de piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. Enflasyonda yukarı yönlü bir eğilim gözlenmesi durumunda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini ertelemesi söz konusu olabilir. Bu durum da petrol fiyatları üzerinde ilave bir baskı yaratabilir.

Teknik analiz

Uzmanlara göre Brent petrol fiyatı için 68 dolar direnç, 59,78 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.