Peros, Esra Erol'la mis kokulu ürünlerini tanıttı

Peros, "Yeni Soft Konsantre Yumuşatıcı" ve "Doğanın Hediyeleri Sıvı Sabun Serileri"ni, marka yüzü ve elçisi ünlü TV programcısı Esra Erol'un ev sahipliğinde basın, cemiyet ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşen bir etkinlikte tanıttı. Peros Buradan Geçmiss temasıyla düzenlenen etkinlikte tüm mekan ürünlerin formülünde kullanılan rengarent, çeşit çeşit ve miss gibi çiçeklerle donatıldı.

PEROS, BURADAN GEÇMİSS

Temizlik ürünleri markası Peros, doğanın eşsiz hediyeleri çiçeklerden, doğadaki yağ ve özlenden ilham alarak hazırladığı ürünlerini, marka yüzü ve elçisi olan ünlü Tv. programcısı Esra Erol'un ev sahipliğinde, Six Senses Otel'de tanıttı. Peros Buradan Geçmiss temasıyla düzenlenen etkinlik alanı, ürünlerini kokularını aldı3ğı amber çiçeği, gül lavanta, neroli ve bergamot çiçekleriyle donatıldı.

PANDEMİYLE HİJYEN PAZARI GENİŞLEDİ

Peros'un büyük beğeni toplayan iki yeni serisinden bahseden Beyaz Kağıt Pazarlama Müdürü Zeynep Kahraman, "Pandemiyle birlikte hepimiz hijyene daha fazla önem vermeye başladı ve son 2 yıldır ellerimizi hiç olmadığı kadar sık yıkar hale geldik. Kişisel hijyenimiz kadar yaşadığımız alanın temizliğine harcadığımız zaman da arttı. bu da kullandığımız temizlik malzemelerinde seçiciliği meydana getirdi. Daha doğal, vegan, cilt dostu, çevreci ürünler kullanmayabaşladı. İşte bu noktada Peros olarak devreye girdik ve iki yeni ürünümüzü tüteticilerimizle tanıştırdık. "Peros Doğanın Hediyeleri Sıva Sabun Serisi", Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen mis kokulu, şifa kaynağı bitkilerden elde edilen doğal yağlarla hazırlandı. Serinni tamamı yüzde doksansekiz doğal içereki. İçerdiği bitki özlü yağlardan dolayı cildi nemlendirirken ph 5.5 seviyesiyle cildin tabii dengesini de koruyor. "Yeni Peros Soft Konsantre yumuşatıcı Serisi" ise Avruya Vejeteryan Birliği tarafından onaylı vegan sertifikasına sahip bir ürün. 12 farklı ve sofistike çiçek kokusunun kombinledik. Ve en önemlisi, bu birbirinden güzel çiçek kokuları. Micro Parfüm Kapsül teknolojsi sayesinde 150 güne kadar sizinle kalıyor" dedi.

GÜZEL KOKU İYİ HİSSETTİRİR

Kokuların insan psikolojisini yönlendiren önemli etkenlerden biri olduğuna temas eden Kahraman, "Güzel kokular beynimize olumlu, sinyaller gönderir; bu sebeple güzel kokan kıyafetler giymek ve ya da kokusunu sevdiğimiz bir parfüm kullanmak her zaman kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Ayrıca, müthiş bir koku hafızamız var ve güzel kokan hiçbirşeyi unutmuyruz. Güel koku, temizlik rahatlık ve huzur hissi veriyor insana. İşte bu yüzden tükecilerin ana beklentilerine odaklandık; ürünlerimizin tabiiliği kadar güzel ve kalıcı kokusu, olmazsa olmazımızdı" şeklinde konuştu.

MARKA ELÇİSİ ESRA EROL

Peros'un yüzü ve marka elçisi olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Esra Erol ise; "Peros ile yolculumuzda bir buçuk yılı tamamladık ama sanki daha uzun süredir birlikteymişiz gibi hissediyorum. Müthiş bir uyum yakaladık. Türkiye'nin en çok satan 2. deterjan markası olmasının yanı sıra, her 10 kişiden 9'nun memnun olduğu bir markanın yüzü olmak hem çok kıymetli hem de büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu çok iyi taşıdığıma inanıyorum. Peros'un bilinçli bir tüketici olarak beni ikna etmesinin en büyük sebebi, daha yaşanası bir dünya doğallağı savunması ve tüketici beklentisini ilk sıraya koyması oldu. Peros Ailesi'nin bir panrçası olmatna son derece mutluyum" dedi.

Medya'nın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Bihter Erol, Eda Erol, Onur Büyüktopçu, Şafak Özbir Akusta, Gamze Keçeli ve Ümit Temurçin gibi iş ve cemiyet hayatının renkli simaları da katıldı.