Özdağ, Soylu'ya Meydan Okudu!...



Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Türk siyasetine damga vuracak bir basın açıklaması yaptı.

ADAM YERİNE KOYMAM

Süleyman Soylu'nun canlı yayında söylemiş olduğu "Ben bu adamı adam yerine koymam. İtibarımızı onun itibariyla bir araya getirirmiyiz? Haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir." şeklindeki sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan sert bir cevap geldi.

Saat 11'00'de ERKEKSEN ORADA BEKLE

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten istermi bilmiyorum? Ben siyasi hayatım boyunca en sert eleşxtirileri yapmış olmama rağmen, hakkında hakaret davası açılmış bir sayisetçi değilim. bundan sonrada hakaretle cevap vermeyeceğim."

"Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanısıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!..."

"Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11.00'de. Erkeksen orada bekle!..."

PROVOKATİF GİRİŞİMLERE KARŞI GENELGE

Öte yandan Zafer Partisi Genel Merkezi tarafından tüm il ve ilçe başkanlıklarına provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ile ilgili genelge yayınlandı.

Genelgede şu ifadelere yer verildi: " Bazı Kamu Görevlileri ve Siyasi Makamlarca Partimize ve Genel Başkanımıza yönelik aleni biçimde gerçek dışı ithamlara dayanan provokatör ahlak dışı, ağır tahrik içeren hakaret ve saldırılar gerçekleştirilmektedir. Partimiz bu konuda Suç Duyurusunda bulunmaktadır. Parti Teşkilatlarımız provokatif eylem ve söylemlere karşı dikkatli olacak ve sukunetlerini koruyacaklardır. Kişisel ve Parti hesaplarından konusu ve suç teşkil edecek hiçbir paylaşım kesinlikle yapmayacaktır."