New York’ta Türk Günü Festivali Coşkusu

Türk-Amerikan toplumu, bu yıl 42. kez düzenlenecek olan Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali için heyecanla geri sayıma başladı. 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik, hem Amerika’da yaşayan Türkler hem de Türkiye’den gelen özel misafirlerle coşkulu anlara sahne olacak.

New York Sokaklarında Türk Bayrakları Dalgalanacak

Saat 11:30’da Madison Avenue ve 38. Sokak’ta başlayacak yürüyüş, marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde büyük bir katılımla gerçekleştirilecek. Yürüyüş, Amerikan basınının da yoğun ilgisini çekerken, etkinlik boyunca Türkiye'nin kültürel zenginlikleri tanıtılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da siyaset, sanat ve iş dünyasından önemli isimler yürüyüşe katılarak bu anlamlı günde Türk toplumuyla bir araya gelecek.

Festival Alanında Kültürel Şölen

Yürüyüşün ardından festival alanında büyük bir kutlama yapılacak. Türkiye’den gelen sanatçılar ve dans grupları sahne alarak ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Festival kapsamında Türk mutfağının eşsiz lezzetleri sunulacak, geleneksel kıyafetler ve el sanatları stantlarında sergilenecek.

Organizasyon komitesi, etkinliğin bu yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106. yılına özel anlam taşıdığını vurguluyor. New York’taki Türk toplumu, bu etkinlikle hem birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi hem de Türk kültürünü Amerikan toplumuna tanıtmayı hedefliyor.

TADF Başkanı Gülay Aydemir: “Bu Gelenek Birlik ve Beraberliğimizi Güçlendiriyor”

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Gülay Aydemir, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"42 yıldır süregelen bu yürüyüş, Türk-Amerikan toplumu için büyük bir anlam taşıyor. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri olan bu etkinlik, kültürümüzü ve tarihimizi Amerika’nın kalbinde tanıtma fırsatı sunuyor. Hep birlikte büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz bu günde, herkesin elinde Türk bayraklarıyla bize katılmasını bekliyoruz. Bayrağını al, gel!”

Bu yıl da Amerika’nın dört bir yanından gelen Türkler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte bu özel günü kutlamak için Madison Avenue’da bir araya gelecek.