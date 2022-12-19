İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 2013'e, Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen öncesini, İstanbul'un işgal yıllarını mercek altına alan bir sergiyle giriyor. Cumhuriyet'in 100. yılına, 10 cak 2023 tarihinde açılacak olan sergi 'Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Günelik hayat, 1918-1923' adını taşıyor; şehrin yaşamında sıra dışı çalkantılı bir dönemi zengin bir arşiv çalışması eşlinde anlatıyor.

İŞGAL ALTINDAKİ İSTANBUL

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün yeni sergisi, birinci Dünya Savaşa'nın ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları tarafından işgale uğraşan İstanbul'u yazılı ve görsel arşivlerin ışığında izleyiciye aktarıyor. Kasım 2018- Ekim1923 arasında yaklaşık beş yıl süren işgal sergide askeri, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele alınıyor.

ÜLKE KÜTÜPHANELERİNDEN ÖDÜNÇ ESERLER VAR

Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik hayat, 1918 -19232 BAŞLIKLI SERGİ, Daniel, Joseph MacArthur Seal ve Gizem Tongo'nun küratörlüğünde, uluslararası bir danışma kuruluyla birlikte hazırlandı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinin yanı sıra, Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya'daki çeşitli kütüphane, arşiv ve koleksiyonlardan seçilmiş, birçoğu, ilk kez sergilenecek belgeler arasında, resmi yazışmalardan resimlere, film ve fotoğraflara, bir dizi yazılı ve görsel malzeme yer alıyor.

BÜTÜN YIL SERGİLENECEK

Meşgul Şehir; İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1018-1923 başlıklı sergi, 10 Ocak -26 Aralık 2023 tarihleri arasında Beyoğlu, Tepebaşı'ndaki İstanbul araştırmaları Enstitüsü'nde ziyarete açık olacak.