Melih Göğebakan Kimdir?

Yapımcı,Siyasi Danışman,Ekonomist, gazeteci yazar,Medya Koordinatörü, 1980 yılında Osmaniye'de doğdu.Esnaf Mustafa Göğebakan'ın oğludur.

17 yaşındayken Osmaniye'de Cep telefonu dükkanı açarak ticarete atıldı. Osmaniye İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.2002 yılında İstanbul'a geldi Oyunculuk alanında dersler aldı yer aldığı projeler Arka Sokaklar,Binbir Gece,Sıla,Yaprak dökümü gibi projelerde yardımcı oyunculuk yaptı.



2008 yılında İstanbul Ajans'ı kurdu Oyuncu,reklam,sanatçı Menejerliği yaptı.

2010 yılında Melih MEDYA şirketini kurdu Dizi,Sinema,Tv Programları,Belgeseller,Müzik Eğlence programları ile adını duyurdu.

Medya sektöründe bulunduğu süre içinde Aldığı ödüller

2004 Magazin Gazeteciler(En iyi Yapımcı)

2005 Altın Kelebek(En iyi Kısa Film)

2007 Altın Koza(Başarılı en genç Yapımcı)

2008 IMDb (Uluslararası Belgesel)

2009 yılında evliliğinden ikiz çocukları Efecan Göğebakan ve Alara Göğebakan adında iki çocuğu vardır.

2010 Yılın'da Milletçi Hareket Partisin'de Basın olarak farklı görevlerde bulundu 2012 Yılında MHP İstanbul İl Başkan yardımcılığı yaptı sonrasında genel merkezde Basın'dan sorumlu Başkan olarak görevlerde bulundu.

2014 yılımda Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştı.

2015 ile 2017 yılları arası Ak partide değişik görevlerde bulundu.

2017 Avustralya olmak üzre İngiltere,İtalya,Fransa,Rusya,Dubai,Katar,Almanya'da görevlerde bulundu

Avusturya'ya 3 Türk markasını tanıtan Göğebakan ayrıca Kanal D ve Ücretli platform'da yayınlanan 13 bölümlük Avustralya belgeseli çekti.

Kültür Turizm Bakanlığı destekli yapım.

İngiltere bulunduğu süre zarfında Büyük marketleri Tesco, Morrison, Iceland, Lidl küçük ev aletleri Denizli Havlusu,küçük elettik olarak bir çok Türk markası satışı yaptı.

İtalya ve Fransa'da tekstil ve gıda olarak ticaretler yaptı.

Amerika Birleşik Devlerin'de Uluslararası Medya Koordinatörü olarak görevde bulunan Göğebakan ayrıca ABD'de Türk markalarının Tanıtım sorumlusu olarakta görev üslenmekte.