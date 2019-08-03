Mardin'den acı haber: 1 asker şehit 4 asker yaralı

Mardin'de PKK'lı teröristler ile çıkan silahlı çatışmada 1 asker şehit olurken 4 askerimizde yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında Bagok Dağı'nda çıkan silahlı çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimizin de yaralandığı kaydedildi.

Günyurdu köyü kırsalı, Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 1 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.