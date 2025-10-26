Dolar
Uzak Şehir Dizisinde Filistin Tepkisi: Mehmet Yaşa Diziden Ayrıldı

Uzak Şehir Dizisinde Filistin Tepkisi: Mehmet Yaşa Diziden Ayrıldı

14
14
Uzak Şehir Dizisinde Filistin Tepkisi: Mehmet Yaşa Diziden Ayrıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Son dönemde dikkat çeken yapımlardan biri olan Uzak Şehir dizisi, son bölümündeki bir sahne nedeniyle geniş bir izleyici kitlesinin tepkisini topladı. Dizide, "Sadakat" karakterinin Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetleri yere atarak "Defolup gidecek buradan!" demesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu sahne, izleyiciler arasında ciddi bir tartışma başlattı ve dizinin yapımcıları ile yayıncı kuruluşuna yönelik protesto mesajları #UzakŞehirBoykot etiketiyle paylaşıldı.

Mehmet Yaşa'nın Tepkisi ve Projeden Ayrılışı

Tepkilerin artması üzerine dizinin oyuncularından Mehmet Yaşa, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak projeden ayrıldığını duyurdu. "Fadıl" karakterine hayat veren Yaşa, paylaşımında Filistin konusunun kendisi için ne denli önemli olduğunu vurgulayarak, "Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin’de anneler, çocuklar şehit düşüyor. Bunu benim ne vicdanım kabul eder ne annem hakkını bana helal eder." ifadelerine yer verdi. Yaşa, Uzak Şehir dizisinde yer almayı bırakacağını açıklarken, sektör içinde yaşanabilecek zorluklara da dikkat çekti.

Yaşa, "Biliyorum, bütün kapılar suratına kapanacak ama Allah bir kapıyı kapatır, diğerini açar. Bu saatten sonra benim için Uzak Şehir dizisi bitmiştir." sözleriyle projeden ayrılışını net bir şekilde belirtti. Bu açıklama, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak gündemde üst sıralara yerleşti. Birçok izleyici ve meslektaşı, Mehmet Yaşa’nın bu duruşunu "onurlu bir tavır" olarak değerlendirdi ve destek mesajları paylaştı. Bazı kullanıcılar ise dizinin yapım ekibinden resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Uzak Şehir dizisi, bu olayın ardından nasıl bir yol haritası çizeceği ve izleyici kitlesinin tepkilerini nasıl yöneteceği merak konusu haline geldi. Dizinin geleceği hakkında yapılacak açıklamalar, hem izleyiciler hem de sektör profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor.

