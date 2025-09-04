Dolar
Survivor Kardeniz Kılıç'ın Eşi Şok Etti! Kuzeninin Eski Kocasıyla mı Evlendi?

Survivor Kardeniz Kılıç'ın Eşi Şok Etti! Kuzeninin Eski Kocasıyla mı Evlendi?

Kardeniz Kılıç’ın İzmir’deki düğünü magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşinin kuzeninin eski kocası olduğu iddiası aile krizini gündeme taşıdı.

Yayınlanma
14
Survivor Kardeniz Kılıç’ın Eşi Şok Etti! Kuzeninin Eski Kocasıyla mı Evlendi?
Okunma Süresi: 1 dk

Survivor yarışmasıyla tanınan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kardeniz Kılıç, İzmir’de düzenlenen görkemli düğünle Mahir Bektaş’la hayatını birleştirdi. Ancak düğün gecesinin ışıltısını gölgede bırakan asıl gelişme, düğün sonrası ortaya çıkan akrabalık iddiası oldu.

📌 Magazin kulislerine düşen bilgilere göre, Kardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş, aslında kuzeninin eski kocası. Bu iddia, düğünde ailesinden hiç kimsenin yer almamasıyla birleşince, sosyal medyada “Aile krizi mi çıktı?” yorumlarını beraberinde getirdi.

📌 Kılıç’ın eşinin yüzünü aylarca sosyal medyada gizlemesi de şimdi daha çok dikkat çekti. Takipçileri, “Meğer sebebi buymuş” yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.

📌 Düğünde Kardeniz Kılıç’ın yanında sadece en yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu vardı. Kalaycıoğlu, törenden paylaştığı kareye “Ağlayacağım” notunu düşerek dostluk mesajı verdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim Kılıç’ı aşkının arkasında durduğu için desteklerken, diğer kesim bu evliliği “aile değerlerine aykırı” buldu.

#Evlilik
#Magazin
#Survivor
#Kardeniz Kılıç
#Mahir Bektaş
#Aile Krizi
