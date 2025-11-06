Dolar
Sosyetenin Bir Araya Geldiği Ödül Töreni

Sosyetenin Bir Araya Geldiği Ödül Töreni

Yayınlanma
14
Sosyetenin Bir Araya Geldiği Ödül Töreni
Okunma Süresi: 2 dk

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülleri, spor ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Divan Kuruçeşme'de buluşturdu. Tören, hem ödül alanların başarılarını kutlamak hem de sporun yaşam üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamak amacıyla düzenlendi. Geceye katılan sosyete üyeleri, etkinliğin görkemine ayrı bir renk kattı.

Caroline Koç'un Açıklamaları

Törende konuşma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, merhum eşi Mustafa V. Koç'un sporu nasıl bir yaşam felsefesi olarak benimsediğini dile getirdi. Koç, eşinin sporu "insanın kendini aşma yolu" olarak gördüğünü belirterek, sporun yalnızca rekabeti değil, aynı zamanda anlayış ve birliği teşvik eden bir alan olduğunu vurguladı. Bu yaklaşım, sporun toplumsal faydalarını ön plana çıkararak, geniş kitlelere ilham vermeyi amaçlıyor.

Ödül Sahipleri

Mustafa V. Koç Spor Ödülleri, farklı kategorilerdeki başarılı sporculara takdim edildi. Olimpik Sporlar Ödülü, Türk eskrim tarihine damga vuran ve 52 yıl aradan sonra Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandıran Dr. Enver Yıldırım'a verildi. Paralimpik Spor Ödülü ise, Rio ve Tokyo olimpiyatlarında altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken milli masa tenisi oyuncusu Abdullah Öztürk'e layık görüldü. Yaşam Boyu Spor Katkısı Ödülü ise, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan efsane güreşçi Ahmet Ayık'a verildi. Bu ödüller, sporun farklı alanlarındaki başarıları kutlamak ve teşvik etmek amacıyla verildi.

Katılımcılar

Geceye, sosyetenin önemli isimleri de katıldı. Çiğdem Simavi, Demet Sabancı, Özcan Sabancı, Güler Sabancı, Suzan Sabancı, Kerim Rahmi Koç ve Ali Koç gibi tanınmış isimler, etkinliğin şıklığını artırdı. Ayrıca, Suzan-Turgut Toplusoy ve Ümit-Cem Boyner gibi isimlerin de katılımı, törende dikkat çekici bir atmosfer yarattı.

Mustafa V. Koç Spor Ödülleri, sporun toplum üzerindeki etkisini ve sporcuların başarılarını kutlamanın yanı sıra, sporun yaygınlaştırılması ve desteklenmesi adına önemli bir platform sunmaya devam ediyor.

