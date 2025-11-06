Cengiz Ünder'in Nişanlısı Bilge Yenigül, 8 Milyon Liralık Tektaşıyla Gündemde

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Cengiz Ünder, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. 2 hafta önce sevgilisi Bilge Yenigül'e evlenme teklifinde bulunarak önemli bir adım atan Ünder, bu gelişmeyle birlikte magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Evlenme Teklifi ve Düğün Hazırlıkları

Cengiz Ünder, son iki yıldır birlikte olduğu Bilge Yenigül'e, romantik bir ortamda evlenme teklif etti. Bu teklif, çiftin ilişkilerinin yeni bir aşamaya geçişini simgelerken, Yenigül'ün mutluluğu gözlerden kaçmadı. Çiftin düğün hazırlıkları hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta; ancak yakın çevreleri, gelen tebriklerin ardından heyecanla bu sürecin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

Kutlama ve Tektaşın Detayları

Evlenme teklifinin ardından Bilge Yenigül, yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek bu mutlu haberi kutladı. Kutlama sırasında dikkat çeken en önemli detay ise, Yenigül'ün parmağındaki büyük tektaş oldu. Sabah gazetesinin haberine göre, Cengiz Ünder'in bu etkileyici yüzük için yaklaşık 8 milyon lira ödediği öğrenildi. Bu rakam, futbolcunun kariyerindeki başarılarıyla orantılı olarak, ilişkisini ne denli ciddiye aldığını gösteriyor.

Çiftin İlişkisi ve Gelecek Planları

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'ün ilişkisi, sosyal medya üzerinden de sıkça gündem oluyordu. Yenigül, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olarak geniş bir takipçi kitlesine sahip. Çiftin paylaşımları, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. İlerleyen günlerde düğün tarihi ve detaylarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılması bekleniyor. Bu aşamada, çiftin ilişkilerinin nasıl gelişeceği merak konusu olmaya devam ediyor.