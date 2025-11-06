Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Kök Hücre Bağışının Önemi Ele Alındı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Hayat Seninle Güzel” başlıklı panelde kök hücre bağışının kritik rolünü vurguladı. 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, hem tıbbi bilgilerin paylaşılması hem de bağış organizasyonları ile toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Panelde Kök Hücre Bağışının Yeri ve Önemi Tartışıldı

Panelin moderatörlüğünü Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar üstlenirken, Doç. Dr. Senem Maral, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saffet Beköz, Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Yiğit Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Olgu Erkin Çınar ve İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Amır Hosseın Abedı, kök hücre bağışının tıptaki yeri, donör eşleşme süreçleri ve tedavi başarısına olan katkıları üzerine bilgi verdiler. Panelde, kök hücre bağışının özellikle lösemi ve lenfoma gibi hastalıkların tedavisinde nasıl hayati bir rol oynadığına dikkat çekildi.

Kök Hücre Nakli ile Yeniden Doğma Deneyimi

Panele katılan İsmail Hekim, miyelofibrozis lösemi tanısıyla iki yıl önce kök hücre nakli olduğunu belirterek, “38 yaşındayım ve şu anda çok daha iyiyim. Öncesi zorlu bir süreçti ancak nakil bulunduğu andan itibaren her şey değişti. O haberi almak bambaşka bir mutluluktu. Bugün burada karşınızdaysam bunu hocalarıma ve vericime borçluyum” şeklinde konuştu. Hekim, bu süreçte yaşadığı duygusal dönüşümü ise, “Birinin size umut olması anlatılmaz bir his. Hayata yeniden uyanmak gibi” ifadeleriyle aktardı.

Kök Hücre Bağışının Güvenliği

Prof. Dr. Leylagül Kaynar, kök hücre veya kemik iliği naklinin birçok hastaya yaşam şansı kazandıran bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti. Aile içinde uygun verici bulunamadığında, gönüllü bağışçılardan alınan kök hücrelerin başka hastaların hayatını kurtarabileceğini vurguladı. Kaynar, bağış sürecinin güvenli olduğunu ve vericilerin beş gün boyunca hazırlık iğneleri ile değerlendirildiğini, ardından kan bağışına benzer bir yöntemle kök hücrelerin toplandığını ifade etti. “Bu işlem, vericiye hiçbir sağlık riski oluşturmaz” dedi.

Kök Hücre Toplama Süreci

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Senem Maral, kök hücre toplama sürecinin güvenli ve basit bir yöntemle gerçekleştirildiğini belirtti. Maral, "Kök hücreyi kemik iliğinden çıkartarak hazırlayabiliyoruz; ancak genellikle dolaşan kandan kök hücre toplamayı tercih ediyoruz. Bu yöntem, kan bağışına benzer bir süreçtir" açıklamasında bulundu. Bu tür etkinlikler ve paneller, kök hücre bağışının önemini artırarak, toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.