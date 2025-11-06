İstanbul'da CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, 'Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme' suçlamasıyla gerçekleştirildi.

Soruşturmanın Arka Planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin hazırladığı rapora dayanmaktadır. Raporda, 'İBB Hanem' isimli uygulama içinde tespit edilen İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolündeki birçok kişisel verilerle eşleştirildiği ortaya konmuştur. Bu durum, söz konusu verilerin hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığı iddialarını gündeme getirmiştir.

Olayın Gelişimi

Yürütülen soruşturma, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan sağladığı seçim sandık verilerinin, 'suç örgütü üyelerine' iletildiğini tespit edilmesi üzerine derinleşmiştir. Bu gelişmeler, kişisel verilerin korunması konusundaki endişeleri artırmakta ve siyasi partilerin veri güvenliği uygulamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Hukuki Süreç ve Sonrasındaki Etkiler

O.G.E., 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştır. Bu durum, hem CHP hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Soruşturmanın seyrinin, özellikle seçim güvenliği ve veri yönetimi alanlarındaki uygulamaları nasıl etkileyeceği merakla beklenmektedir.

İstanbul'da yaşanan bu olay, siyasi partilerin veri yönetimi ve güvenliği konusundaki sorumluluklarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir. Gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusunun durumu, ilerleyen günlerde daha fazla dikkat çekebilir.