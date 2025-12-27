Çubuk’ta İstihdam Hareketliliği: Eğitim, Yurt ve Hizmet Sektöründe Yeni Alımlar

Çubuk’ta faaliyet gösteren özel kurum ve şirketler, artan istihdam talebi doğrultusunda yeni personel alım ilanları yayımladı. Bu ilanlar, özellikle gençler ve meslek sahibi adaylar için önemli fırsatlar sunuyor. Aralık ve Ocak aylarında son başvuru tarihlerinin bulunduğu ilanlar, iş arayanların dikkatini çekiyor.

Yurt İçin Rehber Öğretmen Aranıyor

Çubuk Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği, ilçede bulunan yurtlarında görev alacak rehber öğretmen arayışında olduğunu duyurdu. En az lisans mezunu adayların başvurabileceği bu pozisyon için detayların işverenle birebir görüşmede netleştirileceği belirtildi. Adayların dikkat etmesi gereken son başvuru tarihi ise 1 Ocak 2026 olarak açıklandı. İlanla ilgili daha fazla bilgiye derneğin resmi kanallarından ulaşmak mümkün.

Üniversite Yurt Mutfaklarına Bulaşıkçı Alımı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dumlupınar Kampüsü’nde bulunan kız öğrenci yurduna hizmet veren bir firma, mutfakta çalışacak bulaşıkçı (steward) aramaktadır. Bu pozisyon, hazır yemek üretimi sonrası bulaşıkların yıkanması ve alanın temizlenmesini kapsamaktadır. Fiziki yeterliliğe sahip, titiz ve ekip çalışmasına yatkın adayların tercih edileceği ilan için toplamda 5 kişi alınacak. Başvurular 31 Aralık 2025 tarihine kadar kabul edilecektir. İlgilenen adaylar, ilan detaylarına firmaya ait iletişim kanallarından ulaşabilirler.

Esenboğa Havalimanı’nda Steward İhtiyacı

Esenboğa Havalimanı'nın iç ve dış hatlar terminalinde faaliyet gösteren bir firma, bulaşıkçı (steward) pozisyonu için personel alımı gerçekleştirecektir. Sağlanan servis imkânı ile birlikte Çubuk’un yanı sıra Pursaklar, Keçiören, Mamak ve Altındağ ilçelerinde ikamet eden adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, hafta içi mesai saatlerinde doğrudan iletişime geçebileceği belirtilmiştir. Bu pozisyon için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2025'tir.

Muhasebe ve Personel İşlerinde Deneyimli Eleman Aranıyor

Çubuk Yazır Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir firma, muhasebe elemanı alımı yapacağını açıkladı. Bu pozisyon için, muhasebe ve personel işlemlerinde en az 1 yıl deneyimli, iletişim becerileri güçlü adaylar tercih edilecektir. Lise ve üzeri mezuniyet şartı aranan bu ilan için başvuru süreci 29 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar, ilan detaylarına firma ile iletişime geçerek ulaşabilir.

Çubuk’ta İş Arayanlara Çağrı

Yayımlanan bu ilanlar, Çubuk’ta eğitim, yurt hizmetleri, havalimanı ve ofis alanlarında istihdamın sürdüğünü göstermektedir. Yetkililer, başvuru yapmak isteyen adayların son tarihleri kaçırmamaları ve ilan detaylarını dikkatle incelemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Bu fırsatlar, yerel ekonomiye katkı sağlarken aynı zamanda iş arayanlar için yeni kariyer yolları açma potansiyeli taşımaktadır.