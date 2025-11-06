Avustralya 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağını Genişletti

Avustralya, 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasalarını genişleterek, popüler platformlar arasında yer alan Reddit ve canlı yayın hizmeti Kick'i de yasak kapsamına aldı. Bu yeni düzenleme, çocukların çevrimiçi güvenliğini artırmayı amaçlıyor ve 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Yasağın Kapsamı ve Uygulama Süreci

ABC News'ün haberine göre, Avustralya hükümeti daha önce Facebook, X, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram ve Threads gibi platformları yasak kapsamına almıştı. İletişim Bakanı Anika Wells, Reddit ve Kick'in de bu listeye ekleneceğini duyurarak, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki "ürkütücü bir kontrol gücüne" sahip olduğunu vurguladı. Wells, bu durumun önüne geçmek için yasağın uygulanması konusunda "hiçbir mazeret olmadığını" belirtti.

eSafety Komisyonu'nun Rolü

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, yasak kapsamına alınan platformların temel amacının çevrimiçi sosyal etkileşim sağlamak olduğunu ifade etti. Bu nedenle, bu platformların çocuklar için uygun olmadığına karar verildi. Yasağın, çocukların çevrim içi dünyada daha güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla getirildiği açıklandı.

Teknoloji Şirketlerine Yükümlülükler

Yeni düzenleme ile birlikte, teknoloji şirketleri, 16 yaş altındaki kullanıcıların mevcut hesaplarını kapatmak ve yeni hesap açılmasını engellemek için "makul adımlar atmazlarsa" ciddi yaptırımlarla karşılaşabilecek. Bu yaptırımlar, yaklaşık 50 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) kadar para cezasını içerebilir. Bu durum, şirketlerin çocukların güvenliğini sağlama konusundaki sorumluluklarını artırıyor.

Çocukların Sosyal Medya Kullanımı

Yeni yasa, dünya genelinde bir ilki temsil ediyor. 16 yaş altındaki çocuklar, YouTube videolarını izleyebilecek ancak hesap oluşturma veya içerik yükleme gibi etkileşimlerde bulunamayacaklar. Bu sınırlama, çocukların sosyal medya platformlarında pasif bir izleyici olmalarını sağlayarak, çevrimiçi güvenliklerini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Avustralya'nın aldığı bu önlemler, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir şekilde varlık göstermelerini sağlamak amacıyla atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisi ve bu tarz düzenlemelerin gerekliliği, dünya genelindeki pek çok ülkede tartışma konusu olmaya devam ediyor.