Merve Taşkın'dan Sürpriz Karar: İstanbul'u Terk Etti

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, geçmişteki tartışmalı açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan Taşkın, şimdi de İstanbul'u terk ederek Mersin'e yerleştiğini duyurdu. Bu karar, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve takipçileri arasında merak konusu oldu.

14 Şubat Paylaşımı ve Sonrası

Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmişti. Takipçilerine 400 bin TL karşılığında akşam yemeği teklifi sunan fenomen, bu ilginç önerisiyle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmişti. "Yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim" diyen Taşkın, bu paylaşımında "konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu durum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayetlerle sonuçlandı ve Taşkın, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol tedbiri olarak "ev hapsi" uygulanmasına karar verildi.

Medya ile İlişkileri ve Tartışmalı Açıklamaları

Geçtiğimiz ay, Serap Duygulu'nun programına katılan Taşkın, yine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Hepimiz bedenimizi satıyoruz. Masabaşı çalışanlar da bedenini satıyor" ifadesiyle sosyal medyada tartışma yaratan Taşkın, bu sözleriyle kendisini savunmaya çalıştı. Duygulu'nun "Ürün tanıtımı mı yapıyorsun?" sorusuna verdiği "Beden tanıtımı" yanıtı, izleyicileri ikiye böldü. Taşkın, bu tartışmalara "Kim neyi görmek istiyorsa onu görüyor" diyerek yanıt vererek, toplumda farklı bakış açılarına yer verdiğini vurguladı.

Mersin'e Taşınma Kararı

Taşkın, İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp Mersin'e yerleşme kararı aldı. Boğaz manzaralı evini bıraktıktan sonra doğayla iç içe bir villa seçen fenomen, bu yeni hayatıyla ilgili sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor. Havuzlu ve geniş bir alana sahip olan villasında yürüyüş ve yoga yaparak zaman geçiren Taşkın, takipçileriyle bu yeni yaşamını paylaşıyor. Mersin'deki yaşamı, onun için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve bu karar, sosyal medya camiasında farklı yorumlara neden oluyor.