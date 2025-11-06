Şaban Sevinç, Batuhan Çolak ve Yavuz Oğhan İstanbul Mali Şube'de İfade Verdi

Gazetecilik camiasında önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü gazeteciler Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak ile Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, İstanbul Mali Şube'de ifadelerini verdi. Bu ifade alma sürecinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. bünyesindeki 'maaş alan' gazetecilerle ilgili iddialarla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma, İBB Medya A.Ş.'den maaş aldığı öne sürülen gazetecilere yönelik yapılan incelemeleri kapsamaktadır. İddialar, bazı gazetecilerin, belediyeye ait medya organlarından aldıkları maaşlar nedeniyle bağımsızlıklarını yitirdikleri yönünde. Bu durum, kamuoyunda tartışmalara neden olmuş ve gazetecilik etiği açısından önemli bir mesele olarak gündeme gelmiştir.

İfade Alma Süreci

İstanbul Mali Şube, ifadeleri alırken ilgili belgeleri ve tanık ifadelerini de değerlendiriyor. Gazetecilerin yanı sıra, bu iddiaların kapsamına giren diğer kişilerin ifadeleri de alınacak. Bu süreçte, gazetecilerin yanı sıra belediye yetkilileri ve medya organlarının temsilcileri de sorgulanacak. İfade alma işlemi, soruşturmanın seyrini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kamuda Şeffaflık ve Gazetecilik Etiği

Bu tür iddialar, kamu kurumları ile medya arasındaki ilişkiyi sorgulatmakta ve gazetecilik pratiği üzerine tartışmalara yol açmaktadır. Şaban Sevinç, Batuhan Çolak ve Yavuz Oğhan gibi tanınmış isimlerin ifadeleri, bu konudaki kamuoyunun algısını şekillendirecek nitelikte. Özellikle kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu taşıyan gazetecilerin, alacakları maaşların karşılığında bağımsızlıklarını koruyup koruyamadıkları önemli bir tartışma konusu haline geliyor.

İfade alma işlemlerinin ardından, kamuoyuna yapılacak açıklamalarla birlikte, soruşturmanın seyrinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor. Bu süreç, hem gazetecilik mesleği hem de kamu yönetimi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.