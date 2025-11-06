Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Zirveye Yerleşti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye genelinde sporda ve gençlik hizmetlerinde elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, Erzurum, Kasım ayında sporda birinci sıraya yerleşirken, gençlik hizmetlerinde de aynı başarıyı gösterdi. Bu başarı, ekibin özverili çalışması ve disiplinli yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Başarıların Arkasındaki Ekip Çalışması

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, elde edilen başarının ekip çalışmasının ve özverinin sonucu olduğunu belirtti. Çakmur, "Birlikte çalıştık, gayret ettik. Bu başarı, tüm birim müdürlerimizin, şube müdürlerimizin ve gençlik merkezlerimizin katkılarıyla mümkün oldu," dedi. Çakmur, ayrıca, uluslararası arenada da başarılar elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Yetiştirilecek Sporcular İçin Hedefler Belirlendi

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Erzurum'un spor alanındaki başarılarının gelecekteki hedeflerle birleştiğini ifade etti. "Artık sporda kürsü ve madalya hedefliyoruz," diyen Dönmez, buz salonlarında yapılan antrenmanların ve tesisleşme çalışmalarının bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayacağını belirtti. 2026 yılı itibarıyla dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda derece elde eden sporcular yetiştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Gençlik Hizmetlerinde Önemli Gelişmeler

Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Kasım ayı il karnesi kriterlerini başarıyla uygulayarak birinciliğe yükseldiklerini ifade etti. Günay, gençlik merkezlerinde yürütülen sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gençlerin gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı. "Bu tabloya ulaşmak için çok çalıştık, proje ürettik ve başardık," şeklinde konuştu. Ayrıca, gençlik çalışanlarının bu başarıda büyük rol oynadığını belirtti.

Erzurum'un Spor Potansiyeli

Erzurum, sporda ve gençlik hizmetlerinde elde ettiği başarılarla dikkat çekmekte. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, bu başarıların sürdürülebilir olması için gerekli adımların atıldığı belirtiliyor. İl Müdürü Çakmur, "Erzurum'un potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz," diyerek, geleceğe yönelik umut verici bir mesaj verdi.

Erzurum'un gençlik ve spor alanındaki bu başarısı, sadece yerel bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda Türkiye genelindeki spor gelişimine de önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Elde edilen başarılar, Erzurum'un uluslararası platformda adını duyurmasına olanak tanıyacak.