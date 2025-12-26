Dolar
Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Rodrigo Becao'ya Brezilya'dan İki Talip

Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Rodrigo Becao'ya Brezilya'dan İki Talip

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Rodrigo Becao'ya Brezilya'dan İki Talip
Okunma Süresi: 2 dk

Fenerbahçe'nin kadrosunda yaşanan son gelişmeler, özellikle kadro dışı bırakılan futbolcuların geleceği açısından dikkat çekici bir hal aldı. Sarı-lacivertlilerin, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan sonra üçüncü olarak kadro dışı bıraktığı Rodrigo Becao’ya, Brezilya'dan iki kulüp teklif yapma hazırlığı içinde. 29 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 6 dakika sahada kalmış durumda.

Rodrigo Becao'nun Durumu

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu üç hafta önce kadro dışı bırakmış ve devre arasında kendisine yeni bir kulüp bulması yönünde talimat vermişti. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Fluminense ve Bahia'nın tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı bildirildi. Bu durum, Becao’nun futbol kariyerine Brezilya’da devam etme ihtimalini gündeme getiriyor.

Geçmiş Performansı ve Sakatlığı

Becao, geçtiğimiz sezon Aralık ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sakatlığın ardından, 2023-2024 sezonunda sadece 23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında 6 dakika süre alabilmişti. Bu durum, Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda yaşanan sıkıntılara rağmen onun forma şansı bulamamasının nedenleri arasında yer alıyor.

Brezilya Kulüplerinin İlgisi

Fluminense ve Bahia'nın yanı sıra, diğer Brezilya kulüplerinin de Rodrigo Becao ile ilgilendiği yönünde spekülasyonlar mevcut. Bu kulüplerin, Becao'nun potansiyelini değerlendirmek ve onu kadrolarına katmak için gerekli adımları atmayı planladığı ifade ediliyor. Brezilya Ligi’nde tecrübeli bir stoperin ihtiyaç duyulması, Becao’nun bu kulüpler için cazip bir seçenek olmasına katkıda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin bu süreçte Rodrigo Becao ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği ve oyuncunun transfer durumu, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Becao'nun kariyerine yön verecek bu transferin sonuçları, hem oyuncu hem de kulüp açısından büyük önem taşıyor.

