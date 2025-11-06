Kasım 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor’a Zam Geldi mi?

Cupra, kasım 2025 fiyat listesini duyurdu. Türkiye'de Seat'ın özel donanım paketi olarak algılansa da, Cupra bağımsız bir marka olarak dikkat çekiyor. Bu ay otomobillerine zam yapmayan marka, Leon modelinin daha uygun fiyatlı versiyonlarının satışını durdurdu. Bu durum, başlangıç fiyatlarında 305.000 TL'lik bir artışa neden oldu. Peki, Cupra'nın güncel fiyat listesi ne durumda? İşte detaylar.

Cupra Fiyat Listesi - Kasım 2025

Markanın resmi internet sitesinden alınan verilere göre, Cupra'nın güncel fiyatları şu şekildedir:

Yeni Leon: 2.986.000 TL

Yeni Formentor: 2.571.000 TL

Terramar: 2.901.000 TL

Born: 2.186.568 TL

Yeni Terramar Fiyatları

Yeni Terramar modeli, hibrit motor seçenekleri ile dikkat çekiyor. Kasım 2025 itibarıyla mevcut fiyatlar şu şekildedir:

1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Impulse, Otomatik: 2.901.000 TL

1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Supreme, Otomatik: 3.556.000 TL

1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik: 4.126.000 TL

Cupra Terramar, sportif tasarımı ve hibrit teknolojisi ile öne çıkan kompakt bir SUV olarak öne çıkıyor. 1.5 litrelik hibrit motoru ile yüksek performans ve konfor sunan bu araç, tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Born Modelinin Özellikleri

Born modeli, tamamen elektrikli yapısı ve sportif karakteri ile dikkat çekiyor. 150 kW (204 PS) gücündeki bu araç, otomatik şanzıman ile 2.186.568 TL fiyatla sunuluyor. Volkswagen'in MEB platformu üzerine geliştirilen Cupra Born, 550 kilometre menzil sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeni Leon'un Performansı

2025 Cupra Leon, yenilenen tasarımı ve güçlü motor seçenekleri ile performans tutkunlarını hedefliyor. 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik versiyonu 2.986.000 TL'lik bir fiyatla satışa sunulmuş durumda. Dinamik görünümü ve 300 beygir gücüne ulaşabilen versiyonları ile dikkat çeken model, sürüş keyfini artırmayı hedefliyor.

Yeni Formentor’un Fiyatlandırılması

2025 Cupra Formentor, geniş motor seçenekleri ve sportif tasarımı ile öne çıkıyor. Fiyatlar şu şekildedir:

1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Impulse, Otomatik: 2.571.000 TL

1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Supreme, Otomatik: 2.926.000 TL

1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik: 3.326.000 TL

2.0 TSI 333 PS 4Drive, Benzinli VZ, Otomatik: 5.996.000 TL

1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit VZ, Otomatik: 3.851.000 TL

Formentor, 150 HP'den 333 PS'e kadar uzanan motor seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Şık tasarımı ve yüksek performansı ile dikkat çeken bu model, bütçesi olan tüketiciler için cazip bir seçenek sunuyor.