Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in en kritik karşılaşması için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, hem futbolseverler hem de takımlar için büyük önem taşıyor. Şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol oynayacak bu dev mücadele, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Peki, bu özel karşılaşma ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Ne Zaman Oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan 2025-2026 Trendyol Süper Lig fikstürüne göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki sezonun ilk derbisi 1 Aralık 2025 tarihinde, pazartesi günü gerçekleştirilecek. İki ezeli rakip, bu tarihi mücadelede sahaya çıkarak üç puan için kıyasıya bir rekabete girecek. Maçın Kadıköy’deki stadyumda saat 20.00’de başlaması planlanıyor.

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu önemli karşılaşmanın beIN Sports kanalından canlı yayınlanması bekleniyor. Maç günü geldiğinde, yayın bilgileriyle ilgili daha fazla ayrıntının da açıklanması öngörülüyor. Bu derbi, futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu dev derbi, hem takımların tarihine hem de taraftarlarının tutkusuna yakışır bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte sezonun seyrini belirleyebilecek kritik bir adım atmayı hedefliyor. 1 Aralık'taki bu önemli karşılaşma, futbol dünyasında uzun süre konuşulacak anlara ev sahipliği yapacak.