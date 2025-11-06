Dolar
Haberin Gündemi Gündem Tanju Özcan ve Ahmet Davutoğlu Arasında Sözlü Tartışma

Tanju Özcan ve Ahmet Davutoğlu Arasında Sözlü Tartışma

Yayınlanma
14
Tanju Özcan ve Ahmet Davutoğlu Arasında Sözlü Tartışma
Okunma Süresi: 2 dk

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mültecilere yönelik politikalarını eleştirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Özcan’ı hedef alan ifadeleriyle, Türkiye’deki siyasi iklimin tehlikelerine vurgu yaptı. Bu sözler, Özcan tarafından sert bir şekilde yanıtlandı.

Davutoğlu’nun Eleştirileri

Ahmet Davutoğlu, mültecilere yönelik uygulamaları dolayısıyla Tanju Özcan’ı eleştirirken, Türkiye’nin mevcut siyasi durumunu da değerlendirdi. Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılmış olsa bunlar demek ki rövanşizmi önce bize uygulayacaklardı" şeklinde ifade ederek, siyasi gerilimlerin devam ettiğine dikkat çekti. Özellikle CHP’nin tutumunu eleştirirken, "Bize dahi tahammül edemeyen CHP mantığı nelere yol açabilir?" diyerek, muhalefet partilerinin yaklaşımını sorguladı. Davutoğlu, Özcan’ı "utanmaz adam" olarak nitelendirirken, mültecilere yönelik uygulamalarını da "Yezid ahlakı" ile ilişkilendirdi.

Özcan’ın Yanıtı

Tanju Özcan, Davutoğlu'nun eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "Bana 'utanmaz adam' diyen utanmaz" ifadelerini kullandı. Özcan, Davutoğlu'nun Türkiye'deki mülteci politikalarına yönelik eleştirilerinin yanı sıra, geçmişteki siyasi duruşunu da sorguladı. Özcan, "Türkiye’yi sığınmacı çiftliğine çevirdin, Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdın" diyerek Davutoğlu'nun siyasi geçmişine göndermelerde bulundu. Ayrıca, "AKP’den kovulunca Kılıçdaroğlu’nu kandırıp CHP’ye yamandın" diyerek, Davutoğlu'nun siyasi manevralarını eleştirdi. Özcan, bu tür açıklamaların ardından vatansever birine 'utanmaz adam' demenin ironik olduğunu vurguladı.

Bu karşılıklı eleştiriler, Türkiye’deki siyasi tartışmaların derinleştiğini ve mülteci politikaları konusunda farklı görüşlerin varlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle mülteci meselesinin, Türk siyasetinde önemli bir tartışma konusu olmaya devam ettiği görülüyor.

#Ahmet Davutoğlu
#Tanju Özcan
