Yurt Dışından Alışveriş Yapanları İlgilendiriyor: Altılı GTİP Bilgisi Aranacak



Yayınlanma
14

Okunma Süresi: 2 dk

Ticaret Bakanlığı, posta yoluyla yurt dışından gelen eşyaların gümrük işlemlerine yönelik önemli bir değişiklik yaptı. "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" adıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, yurt dışından gelen eşyaların beyan süreçlerini etkileyecek.

Yeni Düzenleme Neleri Kapsıyor?

Yapılan değişiklikle birlikte, posta yoluyla yurtdışından taşınan eşyalar için 6'lı GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) bilgisi talep edilecektir. Bu uygulama, gümrük işlemlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Hızlı kargo ile gelen eşyalar için ise 8'li GTİP bilgisi talep edilmeye devam edecektir. Bu farklılık, iki taşıma modunun işlem süreçlerini net bir şekilde ayırt etmeyi sağlamaktadır.

Konsinye İhracatına Yeni İmkanlar

Ayrıca, yeni düzenleme ile konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılmasına olanak tanınmıştır. Bu adım, ihracat süreçlerinin daha da kolaylaştırılması ve ticari işlemlerin hızlandırılması amacıyla atılmıştır. Bakanlık yetkilileri, bu düzenlemelerin e-ticaret alanındaki uluslararası uyumu artıracak ve Türkiye'nin global pazarda rekabetçi olmasını sağlayacak bir yapı oluşturacağını vurgulamaktadır.

E-Ticarette Şeffaflık ve Güvenilirlik

Yetkililer, düzenlemelerin e-ticaret işlemlerinde şeffaflık ve güvenilirliği artırmayı hedeflediğini belirtmektedir. Yurt dışında alışveriş yapan tüketicilerin, gümrük süreçlerine dair daha net bilgilerle karşılaşması, alışveriş deneyimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu değişiklikler, hem tüketiciler hem de işletmeler için önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, yurt dışından alışveriş yapanların gümrük işlemlerinde karşılaşacakları yeni düzenlemeler, hem işlem süreçlerini kolaylaştıracak hem de e-ticaretin gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu değişikliklerin, yurt dışı alışverişlerdeki deneyimleri nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

#Ticaret Bakanlığı
Yorumlar
