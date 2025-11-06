Kılıçdaroğlu'ndan Ecevit Anması, Sosyal Medyada Eleştirilerle Karşılandı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin önceki liderlerinden Bülent Ecevit'in kabri ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, çeşitli eleştirilere neden oldu. Kılıçdaroğlu, Ecevit'i anarken, onun siyaset anlayışını ve hizmetlerine dikkat çekti.

Ecevit'i Dürüst Bir Devlet Adamı Olarak Anmak

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Siyaseti zenginleşme aracı olarak değil; millete ve devlete hizmet etmenin yolu olarak görmüş ve ülkemize hem örnek bir siyasetçi hem de dürüst bir devlet adamı olarak sayısız hizmetleri olmuş, Kıbrıs kahramanı, rahmetli Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'i vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, Ecevit'in siyasi mirasını anma amacını taşısa da, takipçileri tarafından farklı şekillerde yorumlandı.

Sosyal Medyada Gelen Tepkiler

Kılıçdaroğlu, Ecevit'in kabrinin başında çekilen bir fotoğrafla birlikte yaptığı paylaşımında, CHP'de devam eden kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" davası bağlamında eleştiri odağı haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Kılıçdaroğlu'nun gönderisine yanıt olarak, "Keşke sizin de tek derdiniz hizmet olsaydı", "Keşke onun hassasiyetlerini örnek alsaydın", "Her yerde böyle tek başınıza kalacaksınız" gibi ifadelerle tepki gösterdiler. Bu yorumlar, hem Kılıçdaroğlu'nun liderlik tarzı hem de partinin içindeki mevcut sıkıntılar hakkında kamuoyunda süregelen tartışmaları yansıtır nitelikteydi.

Kılıçdaroğlu'nun bu anması, Ecevit'in siyasi mirasını hatırlatırken, CHP içindeki mevcut siyasi dinamikler ve liderlik tartışmaları ile ilgili endişeleri de gündeme getirdi. Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun liderliği altında CHP'nin geleceğine dair soruları beraberinde getiriyor.