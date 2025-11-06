KYK Burs ve Kredi Ücretleri Hakkında Bilgiler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurduktan sonra, binlerce öğrenci KYK bursu ve kredi ücretlerini araştırmaya başladı. Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca ihtiyaç duyduğu bu destek, Ziraat Bankası aracılığıyla T.C. kimlik numaralarına göre ödenecek. Peki, KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK bursu ne zaman yatacak? İşte detaylar.

KYK Burs ve Kredi Ücretleri Ne Kadar?

KYK burs ve kredi ödemeleri, 2025 yılı itibarıyla 3000 TL olarak belirlenmişti. Ancak, bu miktarın Aralık ayında güncellenmesi bekleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi ücretleri, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 6000 TL ve doktora öğrencileri için 9000 TL olarak belirlenmişti. Bu rakamların, önümüzdeki dönem için nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

KYK Toplu Para Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler, ekim ayından itibaren normal öğrenim süreleri boyunca düzenli ödemeler alacaklar. Ancak KYK toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamalar doğrultusunda, bu bilgiler güncellenecektir.

KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre, KYK burs ve kredileri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak. T.C. kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacakken, son hanesi 4 ve 6 olanlar ikinci gün, 8 ile bitenler ise üçüncü günde burs veya kredi ödemelerine erişebilecekler.

KYK İlk Burs ve Kredi Ödemeleri Nasıl Çekilir?

KYK kredi veya burs hesabı, taahhütname onayından sonra açılacaktır. Taahhütname onayının ardından, Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvuruları değerlendirilecek ve sonuçlar ilgili öğrencilere iletilecektir. Ziraat Bankası üzerinden KYK kredi veya burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartını teslim alacağınız tarihleri ve şubeleri, T.C. kimlik numaranız ile bankadan öğrenebilirsiniz. Eğer kullanıma açık bir Bankkart Genç kartınız varsa, KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.