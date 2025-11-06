Yerli İmzalı 16 Milyon Dolarlık Yatırım Alan Oyun Providence: Oyun Ekonomisinde Yeni Sayfa

Türkiye ve Danimarka ortaklığıyla geliştirilen Providence, oyun endüstrisinde devrim niteliğinde bir ekonomi modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Web3 ve yapay zeka altyapısını kullanan bu yenilikçi proje, 'Katkı Kanıtı' (Proof of Contribution) sistemiyle oyuncuları oyunun ekonomik yapısına dahil ediyor. Bu sistem, oyuncuların sadece tüketici değil, aynı zamanda üretici ve ortak konumuna geçmesini sağlıyor.

Providence Projesinin Temel Özellikleri

Dynasty Studios tarafından geliştirilen Providence, oyun içi değerin sermaye kaynaklarından değil, topluluk katkılarından oluştuğu bir düzen sunuyor. Blokzincir ve yapay zeka teknolojilerinin birleşimiyle oluşturulan bu yapı, oyunculara oyunda sağladıkları katkılar oranında ekonomik kazanç elde etme imkanı tanıyor. Dört yılı aşkın bir süredir süren geliştirme süreci, uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Framework Ventures, CoinFund, IOSG Ventures, Dapper Labs, Avalanche, Bitscale ve Infinite Capital gibi birçok global fonun yanı sıra Peak Games ve Gram Games gibi tanınmış Türk yatırımcıları da projeye destek verdi.

Finansal Destek ve Yatırımcı İlgi

Providence, bugüne kadar 16 milyon dolardan fazla yatırım alarak Web3 tabanlı oyun geliştirme alanında küresel ölçekte öne çıkan girişimler arasında yer alıyor. İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, projenin erken erişim versiyonunun ilk kez tanıtılmasıyla büyük ilgi gördü. Etkinlikte, yatırımcılar ve oyun sektörünün önemli isimleri bir araya geldi ve oyunun potansiyeli hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dynasty Studios’un Vizyonu

Dynasty Studios CEO’su Ali Emek, Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını vurguladı. Providence’ın, bu dönüşümün oyun sektöründeki somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Projeye dair beklentiler, Providence’ın 2025 yılı itibarıyla küresel pazara açılmasını ve oyunculara sahiplik ile katkı odaklı bir oyun deneyimi sunmasını içeriyor.

Oyun dünyasında yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Providence, katılımcı ekonomisinin dinamiklerini değiştirerek oyunculara daha fazla söz hakkı tanımayı amaçlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, gelecekte oyun sektöründe nasıl bir dönüşüm yaratacağı merakla bekleniyor.