Manavgat'ta 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası Başladı

Manavgat'ta 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası Başladı

Yayınlanma
14
Manavgat'ta 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası Başladı
Okunma Süresi: 2 dk

Antalya'nın Manavgat ilçesi, 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Antalya Valiliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen bu uluslararası organizasyon, 52 ülkeden 680 sporcunun katılımıyla heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Şampiyonanın ilk gününde yapılan eleme yarışlarında sporcular, final gruplarına kalmak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışma Kategorileri ve Eleme Süreci

Dünya Sahil Sürat Şampiyonası, 9 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. İlk gün yapılan eleme yarışlarında erkekler tek çifte, 19 yaş altı erkekler tek çifte, 19 yaş altı erkekler iki çifte, kadınlar tek çifte, 19 yaş altı kadınlar tek çifte, 19 yaş altı kadınlar iki çifte, karma iki çifte, karma dört çifte dümencili ve 19 yaş altı karma iki çifte kategorilerinde sporcular, en iyi performanslarını sergilemek için yarıştı. Bu kapsamda, katılımcıların hem bireysel hem de takım olarak sergiledikleri performanslar büyük bir heyecan yarattı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesinin önemini vurgulayarak, Manavgat'ın geçen ay Avrupa Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Ertürk, bu tür organizasyonların kürek sporuna olan ilgiyi artıracağını belirterek, "Olimpik kategoriye alınan büyükler dünya şampiyonası tarihte ilk kez ülkemizde düzenleniyor. Amacımız iki yıl sonra bu yarışa tekrar ev sahipliği yapmak ve genç sporcularımızın olimpiyatlara katılımını sağlamak," dedi.

Uluslararası Katılım ve Organizasyonun Önemi

Şampiyonada 52 ülkeden 680 sporcunun yarışacağını ifade eden Ertürk, başlangıçta 55 ülkenin katılmayı planladığını fakat son anda üç ülkenin rezervasyonlarını iptal ettiğini açıkladı. Bu organizasyonun, olimpiyat sonrası standartların belirlenmesinde önemli bir rol oynayacağını da belirten Ertürk, Türkiye'nin kürek sporundaki yerini güçlendireceğini vurguladı.

Uluslararası Federasyonların Memnuniyeti

Başkan Ertürk, Türkiye'de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası ve şimdi de Dünya Şampiyonası nedeniyle Avrupa ve dünya federasyonlarının başkanlarının memnun olduğunu dile getirdi. Organize edilen etkinliklerde sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasının, Türkiye'nin organizasyon kabiliyetini uluslararası düzeyde pekiştirdiğini ifade etti. "Bu tür organizasyonlarda bir sorun çıktığında genellikle panik yaşanır, ancak biz sorunları hızlıca çözme yeteneğine sahibiz," diyen Ertürk, uluslararası katılımcıların Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

