Dolar
42,8515 %0.01
Euro
50,9195 %0.01
Gram Altın
6.170,88 % 0,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Beşiktaş, Rick van Drongelen İle Transfer Görüşmelerine Başladı

Beşiktaş, Rick van Drongelen İle Transfer Görüşmelerine Başladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Beşiktaş, Rick van Drongelen İle Transfer Görüşmelerine Başladı
Okunma Süresi: 1 dk

Beşiktaş, Samsunspor forması giyen Hollandalı stoper Rick van Drongelen’i transfer listesine aldı. Son iki sezondur sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı yönetimin resmî girişimlerde bulunmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Teknik Heyetten Onay Geldi

Rick van Drongelen, sol ayağını etkili bir şekilde kullanması ve geriden oyun kurma becerisi ile biliniyor. Bu özellikleri sayesinde, Beşiktaş’ın savunma hattında önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Teknik heyetin, oyuncunun transferine onay vermesi, Beşiktaş yönetiminin bu transfere olan inancını artırdı.

Transfer Süreci ve Beklentiler

Beşiktaş, Rick van Drongelen için sözleşmesi 2028 yılına kadar süren Samsunspor ile görüşmelere başlayacak. Yönetim, oyuncunun mali koşullarını ve transfer süreçlerini dikkate alarak en uygun teklifi hazırlama aşamasında. Van Drongelen’in, Beşiktaş’ta nasıl bir rol üstleneceği ve takım dinamiklerine katkısının ne olacağı merak konusu. Bu süreçte, oyuncunun kariyer hedefleri ve Beşiktaş’ın uzun vadeli planları da göz önünde bulundurulacak.

Rick van Drongelen’in Beşiktaş’a katılması durumunda, savunma hattında önemli bir güç artışı sağlanması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, bu transfer ile birlikte savunma istikrarını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Beşiktaş taraftarları arasında heyecan yarattı ve oyuncunun potansiyeli üzerine beklentiler yükseldi.

#Beşiktaş
#Transfer
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, DİBS ve ÖST Stoku Artış Gösterdi
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, DİBS ve ÖST Stoku Artış Gösterdi
#Ekonomi / 25 Aralık 2025
Adana'daki Amerikan Adası'nda Kaçak Yapıların Yıkımı Tamamlandı
Adana'daki Amerikan Adası'nda Kaçak Yapıların Yıkımı Tamamlandı
#Gündem / 25 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Fenerbahçe'de İlk Yarının En Golcüsü Anderson Talisca
Fenerbahçe'de İlk Yarının En Golcüsü Anderson Talisca
Spor
Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı
Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı
Özel Okul Zamlarına Fren: Veliyi Koruyan Yeni Sınır
Özel Okul Zamlarına Fren: Veliyi Koruyan Yeni Sınır
MSB: Suriye’de Türkiye’nin Hedefi Tek Devlet, Tek Ordu; Saldırılar Mutabakat Sürecini Olumsuz Etkiliyor
MSB: Suriye’de Türkiye’nin Hedefi Tek Devlet, Tek Ordu; Saldırılar Mutabakat Sürecini Olumsuz Etkiliyor
ABD'li Oyuncu Pat Finn Hayatını Kaybetti
ABD'li Oyuncu Pat Finn Hayatını Kaybetti
WhatsApp’a Yeni Özellik: Geçmiş Sohbetler Kolayca Silinecek
WhatsApp’a Yeni Özellik: Geçmiş Sohbetler Kolayca Silinecek
Yeni Yıl Öncesi Narenciyede Yoğun Hasat Süreci
Yeni Yıl Öncesi Narenciyede Yoğun Hasat Süreci
DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 2
DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 2
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft