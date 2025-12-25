Beşiktaş, Rick van Drongelen İle Transfer Görüşmelerine Başladı

Beşiktaş, Samsunspor forması giyen Hollandalı stoper Rick van Drongelen’i transfer listesine aldı. Son iki sezondur sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı yönetimin resmî girişimlerde bulunmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Teknik Heyetten Onay Geldi

Rick van Drongelen, sol ayağını etkili bir şekilde kullanması ve geriden oyun kurma becerisi ile biliniyor. Bu özellikleri sayesinde, Beşiktaş’ın savunma hattında önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Teknik heyetin, oyuncunun transferine onay vermesi, Beşiktaş yönetiminin bu transfere olan inancını artırdı.

Transfer Süreci ve Beklentiler

Beşiktaş, Rick van Drongelen için sözleşmesi 2028 yılına kadar süren Samsunspor ile görüşmelere başlayacak. Yönetim, oyuncunun mali koşullarını ve transfer süreçlerini dikkate alarak en uygun teklifi hazırlama aşamasında. Van Drongelen’in, Beşiktaş’ta nasıl bir rol üstleneceği ve takım dinamiklerine katkısının ne olacağı merak konusu. Bu süreçte, oyuncunun kariyer hedefleri ve Beşiktaş’ın uzun vadeli planları da göz önünde bulundurulacak.

Rick van Drongelen’in Beşiktaş’a katılması durumunda, savunma hattında önemli bir güç artışı sağlanması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, bu transfer ile birlikte savunma istikrarını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Beşiktaş taraftarları arasında heyecan yarattı ve oyuncunun potansiyeli üzerine beklentiler yükseldi.