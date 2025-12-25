Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un Nişanlısı Berfin Gümüşboğa Kimdir?

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, yaşamını Berfin Gümüşboğa ile birleştirmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Düğün töreninin 27 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Kaya Termal Otel’de gerçekleşeceği bilgisi, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Tören, yalnızca ailelerin değil, aynı zamanda Türkiye’nin siyasi sahnesindeki önemli isimlerin de katılımıyla dikkat çekecek.

Berfin Gümüşboğa'nın Eğitimi ve Kariyeri

Berfin Gümüşboğa, eğitim hayatını İzmir’de tamamlayarak Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Bu alandaki akademik birikimini profesyonel hayatta da değerlendiren Gümüşboğa, şu anda Gümüşboğa İnşaat | Mimarlık | Gayrimenkul şirketinin kurucu ortağı olarak çeşitli mimari ve gayrimenkul projelerinde aktif rol almaktadır. Ayrıca, Coldwell Banker Dost Narlıdere Ofisi'nde iç mimari proje ve dekorasyon hizmetleri sunarak sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Berfin Gümüşboğa, kariyerini özellikle Çeşme ve İzmir merkezli projelerle sürdürmektedir.

Düğün Töreni ve Siyasi Katılım

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un düğününe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılarak nikah şahitliği yapacağı duyuruldu. Törene, Özgür Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti teşkilatından birçok üst düzey ismin katılması planlanmaktadır. Bu etkinlik, CHP'nin İzmir'deki yerel yönetim gücünü ve partinin genç kadrolarına verdiği desteği gözler önüne serecek önemli bir organizasyon olarak değerlendiriliyor.

Erman Uzun ve Berfin Gümüşboğa, bu süreçte 9 Ağustos'ta düzenlenen sade ama kalabalık bir nişan töreni ile ilişkilerini taçlandırmışlardı. Siyasi çevrelerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinliğin ardından, düğün için de yüksek katılım bekleniyor. Berfin Gümüşboğa'nın, siyasi ve sosyal çevredeki etkisi, düğün töreninin önemini daha da artırıyor.