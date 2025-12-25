Fenerbahçe'de İlk Yarının En Golcüsü Anderson Talisca

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı, Fenerbahçe için oldukça başarılı geçti. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısını namağlup olarak 2. sırada tamamladı. Bu süreçte takımın en dikkat çekici ismi ise Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca oldu. Talisca, 17 maçta kaydettiği 9 golle, ligin ilk yarısının en etkili oyuncusu olarak öne çıktı.

Fenerbahçe'nin Gol Performansı

Trendyol Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği ilk yarıda, Fenerbahçe toplamda 39 gol atarak lider Galatasaray ile birlikte ligin en golcü takımı konumuna yükseldi. Bu gollerin 12 farklı oyuncu tarafından kaydedilmesi, takımın hücum çeşitliliğini ve derinliğini gözler önüne seriyor. Anderson Talisca'nın 9 golü, takımın bu başarıda ne denli önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Talisca'nın Performansı ve Diğer Golcüler

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta toplam 973 dakika süre alarak, her 108 dakikada bir gol atmayı başardı. Bu performansı ile Talisca, takımının en güvenilir gol silahı haline geldi. Takım arkadaşları arasında Marco Asensio, 8 golle onu takip ederken, Faslı forvet Youssef En-Nesyri ise 7 golle üçüncü sırada yer aldı. Diğer oyuncular arasında Jhon Duran ve Dorgeles Nene 3'er golle dikkat çekerken, Milan Skriniar ve Archie Brown 2'şer gol kaydetti. Nelson Semedo, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür ise 1'er gol sevinci yaşadı.

İstatistikler ve Sakatlık Durumu

Sezonun ilk yarısında yaşanan sakatlıklar, bazı oyuncuların performansını etkiledi. Jhon Duran, 8 maçta 482 dakika sahada kalarak 3 gol atmayı başardı ve her 161 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Bu, Duran için uzun bir sakatlık döneminin ardından önemli bir geri dönüş anlamına geliyor. Anderson Talisca'nın yanı sıra, diğer oyuncuların gol istatistikleri de Fenerbahçe'nin gol gücünü ortaya koyuyor.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki golcü performansı, takımın ligin ikinci yarısında da başarılı bir grafik çizeceğine dair umut veriyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının bu performansını devam ettirmesini bekliyor.