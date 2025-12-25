Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, DİBS ve ÖST Stoku Artış Gösterdi

Yurt dışında yaşayan yatırımcılar, Türkiye'nin finansal piyasalarına olan ilgilerini sürdürerek geçtiğimiz hafta 354,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 202,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" verileri, bu dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi ve DİBS stoklarında kayda değer bir artış olduğunu ortaya koydu.

Yatırımlardaki Artışın Detayları

19 Aralık haftasında yurt dışında yerleşik kişilerin gerçekleştirdiği yatırım işlemleri, hisse senedi ve DİBS stokları açısından önemli bir büyüme gösterdi. Öne çıkan rakamlara göre, 12 Aralık haftasında yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku 33 milyar 66,6 milyon dolar seviyesindeyken, bu rakam 19 Aralık haftasında 33 milyar 515,7 milyon dolara yükseldi. Bu durum, yatırımcıların Türk hisse senetlerine olan güvenini ve ilgisini yansıtıyor.

DİBS ve ÖST Stoklarındaki Gelişmeler

Aynı dönemde DİBS stoklarında da benzer bir artış gözlemlendi. Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 775,8 milyon dolardan 18 milyar 44 milyon dolara yükselerek, devlet tahvillerine olan talebin arttığını gösterdi. Ayrıca, Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıkları da 100 bin dolarlık bir artışla 648,2 milyon dolara ulaştı. Bu veriler, yurt dışında yaşayan yatırımcıların Türk devletinin borçlanma araçlarına olan ilgisinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Yatırımcıların Gelecek Beklentileri

Bu artışlar, yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye’nin ekonomik dinamiklerine olan güvenini pekiştiriyor. Özellikle, Türk lirasındaki dalgalanmalar ve piyasa koşullarının iyileşmesi, yabancı yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanıyor. Uzmanlar, bu tür yatırımların Türkiye'nin finansal istikrarı için önemli olduğunu ve yurt dışı yatırımcıların Türk piyasalarına daha fazla ilgi göstermesinin beklenebileceğini ifade ediyor.

Yurt dışında yerleşik kişilerin gerçekleştirdiği bu yatırımlar, Türkiye'nin ekonomik durumuna dair olumlu sinyaller olarak değerlendirilmekte. İlerleyen haftalarda bu trendin devam edip etmeyeceği, piyasa koşullarına ve global ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.