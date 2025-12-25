Deniz Akkaya’ya Hapis Cezası Verildi

Ünlü sunucu ve model Deniz Akkaya, akademisyen ve yazar Seda Akgül'e yönelik mahkeme tarafından verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırıldı. Bu durum, Akkaya'nın daha önce de benzer nedenlerle zorlama hapsi cezası almasını gözler önüne seriyor.

Mahkeme Süreci ve Koruma Kararı

Seda Akgül, Deniz Akkaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden kendisine yönelik hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde paylaşımlarda bulunduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Akgül'ün bu şikayetleri üzerine mahkeme, Akkaya'ya 2 ay süreyle uzaklaştırma ve iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermeme yönünde tedbir kararı almıştı. Ancak, Akkaya'nın mahkeme kararına rağmen Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içeren paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi.

Zorlama Hapsi Kararı

Habertürk tarafından aktarılan bilgilere göre, mahkeme, 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbirlerin ihlal edilmesi nedeniyle Deniz Akkaya'nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına karar verdi. Bu karar, Akkaya'nın yasal süreçler içerisinde itiraz etme hakkı bulunmasıyla birlikte duyuruldu. Eğer Akkaya'nın itirazı reddedilirse, cezanın infazı gerçekleştirilecektir.

Önceki Zorlama Hapsi Cezaları

Deniz Akkaya, daha önce de farklı isimlerle yaşadığı mahkeme süreçleri dolayısıyla iki kez zorlama hapsi cezası almıştı. Bu durum, Akkaya'nın hukuki sorunlarının sürdüğünü ve sosyal medya üzerindeki etkisinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Mahkeme kararları, kişilik hakları ihlaline yönelik mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Deniz Akkaya'nın son durumu, sosyal medya ve ünlü isimlerin kişisel ilişkileri üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Mahkeme sürecinin nasıl gelişeceği ve Akkaya'nın bu süreçte alacağı yeni kararlar, kamuoyunun dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.