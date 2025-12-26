Erden Timur Kimdir? Erden Timur Neden Gözaltında?

İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması çerçevesinde, Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur hakkında gözaltı kararı alındı. Bu süreçte toplam 29 şüpheliye yönelik gözaltı, yakalama ve arama işlemleri gerçekleştirildi. Erden Timur'un isminin geçmesi, spor dünyasında önemli bir yankı uyandırdı.

Erden Timur'un Hayatı ve Kariyeri

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı ve 2005 yılında buradan mezun oldu. Daha sonra London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına devam etmeye karar verdi fakat babasının sağlık sorunları nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Türkiye'ye dönüşünün ardından inşaat sektörüne adım atan Timur, 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. şirketini kurarak Nef markasını hayata geçirdi. Bu marka, İstanbul ve Bodrum gibi şehirlerin yanı sıra Londra'da da konut projeleri geliştirmeye başladı.

Forbes dergisinin 2025 listesinde, 550 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 89. kişisi olarak gösterilen Erden Timur, Galatasaray futbol takımının Süper Lig maçlarında 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında forma göğüs sponsoru olarak yer aldı. 2021-2022 sezonu öncesinde, Galatasaray basketbol takımının isim sponsoru oldu ve bu isimle 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında mücadele etti. Ayrıca, Nef markası, Galatasaray futbol takımının maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadyumun isim sponsoru oldu ve stadyum bu dönemde Nef Stadyumu olarak anılmaya başladı.

Galatasaray'daki Görevleri

2021 yılında yeni kurulan Galatasaray Basketbol A.Ş.'nin başına geçen Erden Timur, 11 Haziran 2022 tarihinde yapılan Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak göreve başladı. Bu görevini 4 Haziran 2024 tarihinde sonlandırdı. Evli ve iki çocuk babası olan Timur, iş hayatındaki başarılarıyla dikkat çekmiş bir isimdir.

Gözaltı Kararı ve Soruşturma Süreci

Erden Timur'un isminin geçtiği bahis ve şike soruşturması, Türkiye'de futbol camiasında büyük bir tartışma başlattı. Soruşturma, futbol dünyasındaki şeffaflığı sağlamak amacıyla yürütülüyor. Gözaltı kararı, Türkiye'deki spor organizasyonlarının işleyişine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Erden Timur'un yanı sıra 14 futbolcuya daha gözaltı kararı verilmiş olması, soruşturmanın kapsamının ne denli geniş olduğunu göstermektedir. Bu tür süreçler, sporun etik kurallarının korunması açısından kritik bir öneme sahiptir.