Şevval Şahin’in Resmi Araçla Gece Turu Gündem Oldu

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü manken, geçtiğimiz gece Bebek'teki bir otelden çıkarken görüntülendi. Şahin, o gece iş insanı Burak Ateş’in tahsis ettiği özel bir araçla mekandan ayrılırken dikkat çeken bir durum yaşandı.

Özel Araçta Dikkat Çeken Detaylar

Bebek’teki otelden çıkan Şahin’in kullandığı aracın ön camında yer alan “T.C. Ticaret Bakanlığı – Resmi Hizmete Mahsustur” ibaresi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu durum, birçok kullanıcının dikkatini çekerken, aracın resmi bir hizmet aracı olup olmadığı merak konusu oldu. Şahin, bu süreçte 2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile birlikte eğlenmişti.

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi

Şevval Şahin’in resmi hizmet aracındaki görüntüleri, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, aracın kendilerine ait olmadığını belirtti. Bakanlığın açıklamasında, “Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yasal Süreç Başlatılacak

Ayrıca Bakanlık, izinsiz kullanımın tespit edildiğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması için durumu İstanbul ve Mersin Valilikleri'ne bildirdiklerini duyurdu. Açıklamada, “Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır” denildi. Bu gelişmeler, hem sosyal medyada hem de basın organlarında geniş bir tartışma yarattı ve kamuoyunun dikkatini çekti.