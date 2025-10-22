Sena Şener Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Türk alternatif müzik sahnesinin dikkat çekici isimlerinden biri olan Sena Şener, güçlü vokali ve özgün sözleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Kendine has tarzı ve sahne performansıyla müzik dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Şener'in hayatı ve kariyeri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Sena Şener kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar...

Sena Şener'in Hayatı ve Eğitim Geçmişi

Sena Şener, 19 Eylül 1998 tarihinde Gaziantep'te doğmuştur. Aslen Kahramanmaraşlı olan sanatçı, ilkokul hayatının ilk yıllarını Gaziantep'te geçirmiştir. Müzik eğitimi veren bir babanın kızı olarak, 2. sınıfa kadar Gaziantep'te yaşayan Şener, babasının İzmir'e atanmasıyla bu şehre taşınmıştır. Bu süreç, onun müziğe olan ilgisini daha da artırmıştır.

Kariyerine İlk Adımlar

Sena Şener, müzik kariyerine henüz 15 yaşındayken başlamış ve 2016 yılında şarkılarını yayınlamaya başlamıştır. 14 Eylül 2018'de çıkardığı "İnsan Gelir İnsan Geçer" albümü, onun kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olmuştur. Koç Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Şener, akademik kariyerinin yanı sıra müzik alanında da etkileyici bir çıkış yakalamıştır.

Çıkış Şarkısı ve Başarıları

Sanatçının kariyerinde önemli bir yer tutan "Feel" adlı şarkısı, 2016 yılında DJ Mahmut Orhan ile birlikte çıkarılmıştır. Bu parça, YouTube'da yaklaşık 532 milyon görüntülemeye ulaşarak yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de dikkat çekmiştir. Sena Şener, 2017 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde “En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı” ödülüne layık görülmüştür. Ardından, 2018 yılında Kral Müzik Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ve “En İyi Şarkı Sözü” (Sevmemeliyiz) ödüllerini kazanmıştır. 2019 yılında ise Spotify’da Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçısı unvanını elde etmiştir.

Menajerlik Değişikliği

Sena Şener, 10 yıldır birlikte çalıştığı menajer Abdullah Elaldı ile iş birliğini sonlandırdığını duyurmuştur. Sanatçı, yeni menajeri olarak eski televizyon sunucularından teyzesi Aslı Eren ile çalışmaya başlayacağını açıklamıştır. Bu değişiklik, Şener’in kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirilmektedir.

Sena Şener'in Şarkıları

Sena Şener'in müzik kariyeri boyunca çıkardığı bazı önemli şarkılar şunlardır: "Feel" (Mahmut Orhan ile, 2016), "Bak Bana" (2016), "Sevmemeliyiz" (2017), "Ona" (2018), "Dostum Değil Uykular" (2018), "Ölsem" (2019), "Her An Gidebilirim" (2019), "Teni Tenime" (2020), "Kapkaranlık Her Günüm" (2020), "Affetmem" (2020), "Yine mi Yol" (Cem Adrian ile, 2021), "Fly Above" (Mahmut Orhan ile, 2021), "Benimle Yan" (2021), "Derinlerinde Saklı" (2021), "Çok Geç Kaldın" (2022), "Porselen Kalbim" (2022), "Two Lovebirds in a Cage" (Kadebostany ile, 2022), "Düşünürsem Ölürüm" (2022), "Kış Yağmuru - Live" (Şanışer ile, 2022), "İtirazım Var" (2023), "Kaybettiklerimi Geri Ver" (2023), "Affettim Herkesi" (2024) ve "Defolup Gidelim" (2024). Bu şarkılar, Sena Şener'in müzik kariyerinin dinamik ve çeşitli yönlerini yansıtmaktadır.