Mabel Matiz'den Yeni Şarkısı Perperişan İle İlgili Çarpıcı İtiraf! Annesinden Veto Yedi

Mabel Matiz'den Yeni Şarkısı Perperişan İle İlgili Çarpıcı İtiraf! Annesinden Veto Yedi

Yayınlanma
14
Mabel Matiz'den Yeni Şarkısı Perperişan İle İlgili Çarpıcı İtiraf! Annesinden Veto Yedi
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği konser sırasında yeni şarkısı 'Perperişan' ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Sanatçı, şarkının sözlerinin annesi Maya Karaca tarafından 'müstehcen' olarak değerlendirildiğini ifade etti. Bu itiraf, izleyiciler arasında keyifli anların yaşanmasına sebep oldu.

Anne Onayı ve Şarkı Sözleri

Mabel Matiz, sahnedeki samimi açıklamasıyla hayranlarını hem güldürdü hem de düşündürdü. "40 yaşına da gelseniz annenizden mutlaka onay bekliyorsunuz. Annem, 'Oğlum müziğini çok beğendim ama sözler biraz müstehcen mi?' dedi," şeklinde konuşan Matiz, annesinin sanat hayatındaki etkisine vurgu yaptı. Bu sözler, konser alanında gülüşmelere yol açtı ve Mabel Matiz'in annesiyle olan sıcak ilişkisinin altını çizdi.

Şarkının Teması ve İçeriği

Matiz, annesinin zaman zaman endişelendiğini belirterek, "Anneciğim tabii benim yaşayabileceğim olası zorlukları düşünüp yüreğinde çarpıntı yaşıyor. Arada beni mıncırıyor ama iyi ki var, annelerimiz iyi ki var," ifadeleriyle annesine olan sevgisini dile getirdi. Sanatçı, çocukluk dönemine de atıfta bulunarak, "Ben 'Yakalarsam muah muah' ile büyümüş bir insanım. O yüzden bu eleştirileri sevgiyle karşılıyorum," dedi. Bu açıklamalar, konser alanında alkışlarla karşılandı ve Mabel Matiz'in eğlenceli kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Perperişan Şarkısının Sözleri

Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısının sözleri, aşk ve ilişkiler üzerine yoğunlaşan bir anlatıma sahip. Şarkıda, ilişkilerin zorlukları ve aşkın karmaşıklığı dile getiriliyor. Aşağıdaki sözler, şarkının içeriğini yansıtmaktadır:

“Canıma yetti belalı bekarlık Yanmalı hangisine Ne yapıp etmeli oğlanı sormalı Bir koşu annesine O bana gelmeli, tadıma varmalı O cici toy bebe onun nesine? Diyo şeytan üstüne atla da Sal kuşu hanesine Yanıma yatmalı, beni de katmalı Çiğnediği sakızın nanesine Diyo şeytan üstüne atla da Sal kuşu hanesine Canım ister soysunlar beni Onla bi' yastığa koysunlar Perperişan bulsunlar beni İster çarmıha gersinler Hani ikimiz bi' gömlekte Kalmaz bu muallakta Kara sevdam dönmek yok İsterse topa koysunlar.”

Matiz'in bu sözleri, dinleyiciler üzerinde derin bir etki bırakırken, şarkının enerjisi ve duygusal yoğunluğu da dikkat çekiyor. Sanatçının performansı ve samimi açıklamaları, müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

