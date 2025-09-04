Jason Momoa, Venedik Kırmızı Halısında Pembe Terlikleriyle Dikkat Çekti

Dolar
Venedik Film Festivali'nde Renkli Anlar

46 yaşındaki ünlü aktör Jason Momoa, 2025 Venedik Film Festivali'nde yeni filmi In the Hand of Dantenin galasında, cesur ve dikkat çekici bir stil sergiledi. Pembe bir takım elbise, pembe terlikler ve uyumlu pembe ojeleriyle kırmızı halıya adım atan Momoa, bu özel gecede rahat ve neşeli bir görünüm sunarak herkesin ilgi odağı oldu.

Kırmızı Halının Enerjik Yüzü

Kırmızı halıda hem film ekibiyle hem de tek başına poz veren Jason Momoa, enerjik ve eğlenceli tavırlarıyla objektiflere yansıdı. Ayak parmaklarındaki pembe ojeleriyle de dikkatleri üzerine çeken aktör, kendine has tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. Galada, yakında vizyona girecek Dune 3 filminde birlikte rol aldığı 16 yaşındaki oğlu Nakoa-Wolf'un da kendisine eşlik etmesi, anın sıcaklığını artırdı.

Film Hakkında Bilgiler

In the Hand of Dante, polisiye-gerilim türünde bir yapım olarak dikkat çekiyor. Film, yazar Nick Tosches’in kaleme aldığı hikaye ile, Dante’nin ünlü İlahi Komedya eserinin Vatikan'dan çalınan bir el yazmasının New York'ta yeniden ortaya çıkışı etrafında şekillenen olayları konu alıyor. Momoa’ya filmde Oscar Isaac ve Martin Scorsese gibi önemli isimler de eşlik ediyor.

Gal Gadot'un Katılmama Kararı

Festivalin gündeminde bir başka konu da, Gal Gadot’un etkinliğe katılmama kararı oldu. İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına destek vermesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Gadot, bu olumsuzluklar sonrası Venedik Film Festivali'ne katılmamaya karar verdi. Festival Başkanı Alberto Barbera, Gadot'un kırmızı halıda yer almayacağını resmi olarak duyurdu.

Gelecek Beklentileri ve Festivalin Önemi

Venedik Film Festivali, dünya sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl, birçok önemli film ve sanatçının katılımıyla zengin bir içerik sunması bekleniyor. Jason Momoa'nın yaratıcı ve özgün tarzı, festivalin dinamik atmosferine katkıda bulunurken, izleyicilerin ve eleştirmenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Sinema dünyası, bu tür etkinliklerde her zaman yeni yetenekleri ve ilginç projeleri keşfetme fırsatı buluyor.

